Военный эксперт положительно оценил операцию Турции против курдских боевиков в Сирии

Севастополь, 13 октября. Военный аналитик, также известный как блогер Colonel Cassad, Борис Рожин назвал сложившуюся ситуацию на севере Сирии положительной для Турции.

Протурецкие силы освободили город Таль-Абъяд от курдских террористов, а также взяли под контроль город Рас-аль-Айн в северо-восточной части Сирии. Военный эксперт считает сегодняшнее положение дел благоприятным для Анкары.

«В ближайшее время она (Турция. — Прим.ФАН) решит вопрос с установлением 30-километровой зоны. Внешнее давление ее не сильно смущает, то есть она готова продолжать, даже несмотря на санкции и осуждение некоторого числа государств», — сообщил порталу NewInform Борис Рожин.

Также российский эксперт высказался относительно вывода войск США с границы между Сирией и Турцией. Рожин считает, что Вашингтон нарушил свои обещания курдским вооруженным формированиям и предпочел выйти из игры.

«США фактически самоустранились, они дали в своем время курдам гарантии, но сейчас они оставили их на произвол судьбы. В принципе они сами виноваты, они сделали ставку на США, она не сыграла», — поделился своим мнением блогер.

Турция начала военную антитеррористическую операцию «Источник мира» 9 октября. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, действия турецких войск направлены против курдских боевиков и участников группировки ИГ1 (деятельность организации запрещена на территории России. — Прим.ФАН).

Анкара направила военных на север Сирии для борьбы против курдских формирований, которые захватили часть восточной Сирийской Арабской Республики (САР) и начали оказывать давление на местное население, устанавливая свои порядки на оккупированной территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.