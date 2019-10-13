Курдские террористы насильно вербуют в свои ряды мирное население Сирии

Анкара, 13 октября. Курдские террористы в Сирии проводят принудительную мобилизацию среди мирного населения для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Турции. Об этом сообщает арабский спутниковый телеканал Al Ekhbariya.

По данным телеканала, курдские боевики осуществляют принудительную мобилизацию мужчин в возрасте до 42 лет в приграничных с Турцией районах Сирии. Все мобилизованные будут направлены в ряды курдских вооруженных формирований для участия в боевых действиях против подразделений ВС Турции и протурецких сил на северо-востоке Сирии.

Стоит отметить, что мирные жители северо-восточных районов Сирии уже давно воспринимают курдские вооруженные формирования как очередных террористов из-за зверств, которые они устраивают в подконтрольных им районах. При этом сами курды отказываются вести переговоры с властями Сирии по вопросу доставки гуманитарной помощи для мирного населения в подконтрольные им районы.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции против курдских боевиков на северо-востоке Сирии. Главной целью турецкой операции является создание зоны безопасности в приграничном с Турцией сирийском регионе, а также блокировка стратегической трассы М4, которую террористы используют для перемещения и доставки боеприпасов.

Антитеррористическая операция Турции направлена против курдских боевиков, которые захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом в действительности курдские боевики не вели боевые действия против террористов ИГ, так как большое количество исламских радикалов входит в ряды курдских вооруженных формирований.

Кроме того, курдские террористы оказывали помощь боевикам ИГ в выходе из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских военных баз в районе населенных пунктов Аш-Шаддади и Ат-Танф. При этом вся деятельность курдских террористов в Сирии способствовала созданию спящих ячеек группировки ИГ, которые готовы в любой момент начать боевые действия на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.