Турция против курдских террористов, день 4: SDF выбиты из Рас-аль-Айна, САА входит в Манбидж

Сегодня в Сирии завершился четвертый день контртеррористической операции турецкой армии «Источник мира». Читайте о наиболее важных событиях за сегодняшний день в материале Федерального агентства новостей.

Главное событие дня

Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, армия Турции вместе с союзными силами заняла сегодня города Рас аль-Айн и Телль-Абъяд на севере Сирии, вытеснив из них курдских террористов SDF и РПК. Начатая 9 октября операция «Источник мира» продолжается.

“Kürt Şahinleri Tugayı” komutanı Hasan Abdullah Kulli; Rasulayn’dan Kürtçe seslendi:



????Kürt kardeşlerim müsterih olsunlar. Bizim hesabımız terör örgütü PKK ile. Terörün başını ezeceğiz; kardeşlerimizi ise kucaklayacağız.#TurkishArmyForThePeace



pic.twitter.com/tAJrxrZDEu — Selâmi Haktan ???????? (@slmhktn) October 12, 2019

Между тем стало известно, что Сирийская арабская армия (САА) вошла в город Манбидж в провинции Алеппо и вскоре установит контроль над окружающими районами. Информацию об этом подтвердило министерство обороны Сирии. В Минобороны Сирии подчеркнули, что САА намерена занять район Манбиджа для защиты местного населения на фоне контртеррористической операции, которую ведет Турция.

Video of the start of the deployment of Syrian Arab Army units in Manbej and their parties pic.twitter.com/mki30wvM1x — Sohayb Masri (@Sohayb_Masri1) October 13, 2019

Другие события

В ходе операции «Источник мира» армия Турции заняла город Сулук, расположенный на севере провинции Ракка, вытеснив из него боевиков SDF. В общей сложности, по данным Минобороны Турции, в ходе операции было ликвидировано 480 курдских боевиков. Кроме того, турецкое военное ведомство сообщило о гибели еще одного военнослужащего в ходе операции в ходе столкновений с курдскими террористами.

Между тем на фоне турецкой операции в Сирии в городе Ракка прошел массовый митинг против произвола курдских террористов на оккупированных территориях. Напомним, захватившие север Сирии боевики SDF, связанные с террористической «Рабочей партией Курдистана», несколько лет подряд проводят дискриминационную политику в отношении местного населения, ограничивая в правах арабских коренных жителей, вводя комендантский час и другого рода требования под предлогом борьбы с группировкой «Исламское государство1» и проводя принудительных набор в SDF. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалась видеозапись митинга в Ракке.

Между тем воспользовавшись замешательством в рядах SDF группа боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» сумела сбежать из лагеря в районе города Айн-Исса. Различные источники приводят различные сведения о количестве бежавших сторонников ИГИЛ1 — в то время как связанные с SDF информационные источники сообщили о «сотне бежавших», по данным других речь идет о массовом побеге, в котором приняли участие 850 человек.

Тем временем США объявили о выводе 1000 военнослужащих с севера Сирии из-за операции «Источник мира». Как заявил глава Пентагона Марк Эспер, стало известно, что на ряде участков Турция намерена расширить зону контртеррористической операции за обозначенные пределы в 30 километров, поэтому американские военные будут выведены из этих районов. Глава Пентагона особо подчеркнул, что американцы «не хотят оказаться между двумя наступающими армиями».

Реакция

Позицию Пентагона по выводу войск подтвердил президент США Дональд Трамп, который подчеркнул, что американские военные не должны оставаться в Сирии. Американский лидер заявил, что военные США «сделали свою работу и должны возвращаться домой», ведь армия «должна была оставаться в Сирии 30 дней, а в итоге пробыла 10 лет».

«Порой нужно знать, за что мы воюем. Мы не можем оставаться там вечно», — объявил Трамп.

Отдельно американский президент на своей странице Twitter подчеркнул, что вывести войска перед лицом турецкой операции было «очень умным решением».

Very smart not to be involved in the intense fighting along the Turkish Border, for a change. Those that mistakenly got us into the Middle East Wars are still pushing to fight. They have no idea what a bad decision they have made. Why are they not asking for a Declaration of War? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2019

Тем временем сирийские курды, живущие в Турции, объявили о поддержке операции «Источник мира». Президент «Независимой ассоциации сирийских курдов» Абдулазиз Таммо объявил, что большинство сирийских курдов не поддерживает «Рабочую партию Курдистана» и SDF, и считает их иностранными террористами, собранными из разных стран для поддержки сепаратистов. «Источник мира», по словам Таммо, даст живущим в Турции курдам, несогласным с SDF и РПК, вернуться на родину. О том же сегодня заявил Эрдоган.

«Самую большую поддержку в этой операции мы получаем от сирийских курдов», — подчеркнул он на пресс-конференции в Стамбуле.

Мнения экспертов

Зампредседателя оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин назвал оправданной и успешной операцию ВС Турции в Сирии, подчеркнув, что «Турция хочет как можно скорее разобраться с террористической угрозой на севере Сирии». Парламентарий отметил, что сейчас SDF стали не только орудием в руках США, но и фактически слились с остатками ИГИЛ для контроля над восточной и северной Сирией. Швыткин подчеркнул, что Россия неоднократно предлагала курдским силам вступить в переговоры и решать все вопросы в рамках конструктивного сотрудничества с Дамаском.

Депутат подчеркнул также, что меры, которые Турция предпринимает для защиты своих границ, вполне оправданны.

Коллега Швыткина в оборонном комитете Андрей Красов отметил, что Россия отказалась поддержать предложенное США заявление по вопросу контртеррористической операции Турции, поскольку изложенная Вашингтоном позиция для Москвы неприемлема.

«Ни для кого не секрет, в том числе для мирового сообщества, что именно Соединенные Штаты со своими партнерами по НАТО создали такую обстановку на Ближнем Востоке, — напомнил Красов. — Так что сейчас, фактически, все маски сорваны: заявление США в Совбезе ООН говорит, что Вашингтон просто волнуется о террористических организациях, которые американцы так кропотливо создавали и пестовали».

Глава Санкт-Петербургского центра изучения Ближнего Востока Гумер Исаев отметил, что ситуация, сложившаяся на севере Сирии, возникла из-за дискриминационных мер, практикуемых SDF в отношении местного арабского населения. Под руководством США курдские боевики захватили весь север Сирии, где традиционно проживали арабы-сунниты, и полностью отстранили местное население от управления. Как отметил востоковед Андрей Онтиков, все попытки наладить диалог с курдскими вооруженными формированиями провалились.

В целом, отметил военный эксперт Виктор Баранец, контртеррористическая операция на севере Сирии на данный момент идет гладко, однако в дальнейшем турецкой армии придется решать сложные задачи для выявления и ликвидации террористов и сторонников ИГИЛ, «растворенных» в незаконных курдских вооруженных формированиях.

«Они рассредоточились среди мирного населения, а также среди курдских вооруженных формирований. Меня настораживает информация, которую я получил два дня назад, и это подтверждает наша разведка и сирийская разведка, что целую группу главарей ИГИЛ американцы на вертолете перебросили в неизвестном направлении», — отметил Виктор Баранец.

Его позицию в целом поддерживает глава информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, который отметил, США, после того как нанесли максимальный ущерб на севере Сирии, фактически самоустранились и отказались совместно с союзником по НАТО решать проблему курдского терроризма.

В целом эксперты признают, что турецкая военная операция на севере Сирии совершенно оправдана, и является борьбой с вполне реальными террористами, угрожающими безопасности Турции и ее граждан. Турция стремится обеспечить собственную безопасность на своей южной границе, подчеркнул координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков, а член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич отметил, что Россия заняла наиболее взвешенную позицию, призывая стороны к сдержанности, но не препятствуя борьбе с терроризмом.

«Россия за мир во всем мире и неизменно выступает против террористов всех мастей», — подчеркнул Клинцевич.

1 Организация запрещена на территории РФ.