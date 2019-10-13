Эрдоган заявил о поддержке сирийских курдов операции турецкой армии в САР

Анкара, 13 октября. Сирийские курды оказывают большую поддержку операции «Источник мира» в Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Самую большую поддержку в этой операции мы получаем от сирийских курдов», — подчеркнул он на пресс-конференции в Стамбуле.

По его данным, на сегодняшний день, в ходе операции погибли как военные Анкары, так и протурецкие силы. Эрдоган также отметил, что вооруженные силы Турции и их союзники заняли город Рас-аль-Айн с прилегающими к нему четырьмя деревнями и окружили поселение Телль-Абъяд. Эрдоган вновь напомнил, что целью антитеррористической операции в САР является создание зоны безопасности глубиной 30-35 км от границ Турции.

Как сообщалось ранее, операция «Источник мира» началась 9 октября. Она ведется она против курдских террористов, активно сотрудничающих с запрещенной в России группировкой «Исламское государство»1. Боевики, в рядах которых растворились экстремисты ИГ1, заняли восточный берег Евфрата. Теперь они притесняют коренное население — суннитов. Убивают мирных жителей, заставляют воевать на своей стороне, что уже вызывало ожесточенные бунты в Хасаке и Манбидже. Они не щадят ни женщин, ни даже детей. Подвергают их издевательствам, принуждают учить курдский язык.

1 Организация запрещена на территории РФ.