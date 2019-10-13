Что еще, кроме свободы, дала Россия Болгарии. Колонка Владимира Тулина

Посольство США в Болгарии сообщило, что состоялся телефонный разговор между государственным секретарем США Майклом Помпео и премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. В сообщении говорится: «Государственный секретарь и премьер-министр снова подтвердили сильные болгаро-американские стратегические отношения и обсудили способы усиления партнерства. Оба говорили о важности закупки энергоносителей от разных источников и противодействии зловредному влиянию в регионе».

Под закупкой энергоносителей от разных источников имеется в виду, что, кроме дешевого российского газа, надо Болгарии закупать и дорогой сжиженный американский газ, и таким образом болгары будут платить за коммунальные услуги еще больше. От кого исходит «зловредное влияние в регионе», в сообщении не говорится, но даже дети в Болгарии знают, что когда американские дипломаты произносят эти слова, то имеют в виду Россию. Давайте вспомним некоторые факты этого «зловредного влияния» за все 140 лет существования новой Болгарии, которая снова появилась на политической карте Европы в 1878 году, после победы России над Османской империей. За эту победу Россия заплатила жизнями 22 391 своего воина (убитые и умершие от ран). Кроме того, около 3500 пропало без вести (почти все они тоже погибли), и 81 363 человека умерло от болезней. Из 56 652 раненых было уволено из армии около 35 000, то есть они стали инвалидами.

Результатом этой победы стало заключение Сан-Стефанского мирного договора. По нему на политической карте появилась самая большая держава Балканского полуострова — Болгария, территория которой включала в себя не только все земли современной Болгарии, но и нынешнюю Северную Македонию, а также часть земель, принадлежащих сейчас Сербии, Греции, Турции, Румынии и Албании. Болгария получила выход к Средиземному морю через Эгейское. Однако именно те страны (Британия, Франция, Италия, Германия, Австро-Венгрия), которые всегда заявляли и продолжают до сих пор заявлять, что везде и всегда поддерживают борьбу народов за свободу, выступили против таких болгарских границ. Они добились созыва Берлинского конгресса, в результате решений которого территория Княжества Болгария уменьшилась в три раза и большинство болгар остались под властью турецкого султана. Ограниченную независимость получила только Северная Болгария, да и та стала вассалом Османской империи. Южная Болгария стала, говоря современным языком, болгарской автономией в составе Турции, а Македония просто вернулась под управление турецких властей.

Кроме того, существовала опасность, что после того, как, согласно Берлинскому договору, русские войска покинут Болгарию через девять месяцев, в стране начнутся вооруженные выступления местных турок, а под предлогом их защиты в страну вернутся турецкие войска, и десятки тысяч жертв русских и болгар, павших в прошедшей войне, станут напрасны. Тот метод, который западные страны применили в XX веке в Югославии, вполне мог быть успешно применен на Балканах и в XIX веке.

Тем более что создание отрядов мятежников из турок и помаков (болгары-мусульмане) в Болгарии возглавил бывший консул Британии в Варне Станислас Сенклер, назвавшийся Хидает-пашой. Он ненавидел болгар и в своей книге «Пребывание в Болгарии» описал их так: «Рая (для обозначения болгар он употребляет это турецкое слово, близкое по значению к русскому «крепостной крестьянин». — Прим. ФАН), как негры, распрыскивают вокруг себя специфический запах, который позволяет ко всей их расе применить слова Данте для описания Гериона: «Это зверь, который провонял весь мир». Есть в книге «добрые» слова и о болгарских детях: «Невзрачные маленькие уродцы, похожие на обезьян, голые, как будто только что родились». Нашлись у него «ласковые» слова и о православии: «Нет ни одной другой религии, которая бы полностью запрещала работать 183 дня в году, а в оставшиеся 182 дня обессиливала своих верующих такими постами, каких Европа не знает».

О том, насколько серьезно было положение, свидетельствует секретное письмо военного министра России Дмитрия Милютина во Временную русскую администрацию в Болгарии: «Вся дальнейшая судьба христианского населения по обеим сторонам Балкан зависит от того, насколько мы успеем в продолжение девяти месяцев оккупации края создать сильную национальную стражу. Только при этом условии можно надеяться, что, несмотря на всю уродливость искалеченного в Берлине ребенка, он сможет остаться в живых и со временем окрепнуть и развиваться». Он провел 7 апреля 1878 года совещание, на котором были выработаны основные принципы формирования болгарской армии.

Срочно началось ее создание на основе болгарского ополчения, образованного в русской армии в 1877 году. Оно было выведено из состава армии Российской империи и переименовано в Земское войско Княжества Болгария. Для ускорения формирования болгарского войска на службу в него перешли русские солдаты и офицеры. Командный язык в новой болгарской армии был русский. К февралю 1879 года в ней было почти 24 тысячи бойцов, в том числе 2694 рядовых и 394 офицера из России. Была учтена возможность ее многократного увеличения через мобилизацию. Армии было передано более 150 тысяч ружей, более 15 миллионов патронов, 93 полевых, 9 горных, 16 скорострельных и 20 осадных орудий, трофейные турецкие 80 пушек и 20 мортир.

Были созданы военно-инженерные подразделения, в которые были переданы 27 900 саперных лопат, телеграфный парк с инструментами, взрывчатка, инструменты для военно-топографических работ. Обучением болгар в них занимались 80 русских унтер-офицеров. Для болгарских военных медиков были переданы два лазарета на 50 и 28 мест с запасом санитарного снаряжения и медикаментов на два года. Началось обучение болгарских офицеров в русских военных училищах. Было открыто военное училище и в Софии в ноябре 1878 года, где занятия вели русские офицеры. Начальником училища был капитан Стрижевский из 12-го пехотного Уральского полка. До 1885 года 199 болгарских офицеров было обучено в России и 450 в Софии.

С помощью России стал создаваться и военно-морской флот Болгарии. Его первыми кораблями стали полученные от императорского Черноморского флота «Взрыв», «Горный Студень», «Голубчик», «Пордим», катера и гребные лодки. На службу в новый болгарский флот было направлено девять русских морских офицеров и 58 унтер-офицеров. Для подготовки болгарских морских специалистов была открыта Машинная школа в Русе, а 12 болгар были отправлены учиться на морских офицеров в Кронштадте.

В Южной Болгарии, получившей название Восточная Румелия, создавать болгарское войско было нельзя, поэтому обучение болгарского населения военному делу осуществлялось через густую сеть стрелково-гимнастических обществ. В них под видом занятия спортом русские офицеры и унтер-офицеры вместе с бывшими болгарскими ополченцами проводили боевую подготовку. До вывода русских войск из Восточной Румелии 23 июля 1879 года каждый полк выделил по 60 инструкторов для занятий в стрелково-гимнастических обществах. Кроме того, они получили от русского командования 64 900 русских ружей и 26 500 трофейных, преимущественно английских, захваченных у турецкой армии. По условиям Берлинского договора болгары Восточной Румелии имели права на создание милиции для защиты своих прав. Россия добилась запрета на службу в ней турецких офицеров, а Британия — русских. Тогда все офицеры русской императорской армии — бессарабские и крымские болгары по происхождению — были отправлены на службу в милицию.

Все это позволило сохранить болгарское государство. В октябре 1878 года мусульманские отряды Сенклера, поднявшие антихристианский мятеж в Родопских горах, были разбиты русской армией при поддержке бойцов болгарского воеводы Петки Кирякова, а 6 сентября 1885 года в результате восстания в Восточной Румелии произошло объединение Северной и Южной Болгарии в единое государство.

Огромен вклад России и в создание гражданских органов власти возродившейся Болгарии. Временная русская администрация, действующая в Княжестве Болгария и Восточной Румелии до июня 1879 года, во всех городах создала органы самоуправления, суды и полицейские участки. Были разработаны временные правила функционирования армии, судов, полиции, школ, учреждений здравоохранения, почты. Введено обязательное начальное образование, создана система призыва на военную службу. Именно русская администрация осуществила созыв Учредительного собрания, которое приняло конституцию страны, а затем, превратившись в Великое народное собрание, избрало князем Болгарии Александра Батенберга.

В статье 22 Берлинского договора было записано, что Россия имеет право на компенсацию своих затрат от обеих частей Болгарии. Однако только 16 июня 1883 года удалось заключить финансовую конвенцию с Княжеством Болгария, по которой оно признало, что должно России 10 618 250 золотых рублей, и обязалось выплатить их до 1896 года, однако выплата его затянулась до 1902 года. Примерно в такую же сумму оценивался долг Восточной Румелии, но платежи по нему постоянно откладывались. Только в 1912 году был согласован план его погашения Болгарией, но выплаты так и не начались. В 1915 году Болгария вступила в войну против России, а после Первой мировой войны к власти в Болгарии пришло крестьянское правительство Александра Стамболийского, и большевистское правительство РСФСР долг простило.

Даже после объединения Северной и Южной Болгарии страна оставалась вассалом Османской империи, не имела права заключать международные договоры и брать займы без ее согласия, ежегодно выплачивала финансовые средства в турецкую казну, ей не принадлежали железные дороги на ее территории, она не взимала таможенные пошлины за турецкие товары, иностранные посланники в ней назывались не послами, а дипломатическими агентами. В связи с этим князь Болгарии Фердинанд 22 сентября 1908 года объявил в Велико-Тырново независимость страны и ее преобразование в царство. Османская империя, разумеется, была против, ее поддержали и многие западные страны. Болгарские и турецкие войска начали стягиваться к общей границе.

На помощь снова пришла Россия. Она уговорила Османскую империю признать независимость Болгарии, а взамен простила ей 125 миллионов золотых франков, которые она обязана была еще выплачивать России по итогам войны 1877-78 годов. В свою очередь с Болгарией Россия подписала 6 апреля 1909 года протокол, в соответствии с которым новое балканское царство должно было выплатить ей 82 миллиона болгарских левов в течение 75 лет под 4,75% годовых. Однако долг Болгария платила не 75 лет, а всего шесть — до своего вступления в войну против России в 1915 году. После чего и этот заем царского правительства Болгарии постигла судьба предыдущего.

Сейчас в Болгарии 22 сентября нерабочий день — отмечается государственный праздник День независимости. Государственные деятели в этот день много говорят о значении провозглашения независимости для дальнейшего развития страны, но практически никто и никогда не вспоминает, что фактически независимость Болгарии была куплена Россией в прямом смысле этого слова.

После Российской империи эстафету щедрости по отношению к Болгарии принял СССР. Так как до 1934 года дипломатических отношений между странами не было, то помощь Советского Союза ограничивалась тайной поставкой оружия и пропагандистской литературы болгарским коммунистам. В сентябре 1923 года они подняли вооруженное восстание, были разбиты, и тысячи из них получили убежище в СССР. Самый известный из них — Георгий Димитров, позже возглавивший Коммунистический интернационал. Политическое убежище в СССР болгарские коммунисты получали и позже, вплоть до Второй мировой войны.

Либеральная пресса Болгарии любит писать про то, что многие из них пострадали во время сталинских репрессий. Называются цифры от 293 до 1500 человек. Мне довелось встретиться с одним из них — Костадином Лагадиновым. У него очень интересная биография. После бегства из Болгарии служил в танковых войсках в Москве. В августе 1937 года арестован НКВД «за подготовку покушения на товарища Сталина», сидел в одной камере с авиаконструктором Андреем Туполевым. Суда над ним не было, просто получил приговор — восемь лет лишения свободы. Наказание отбывал в лагерях ГУЛАГа в Коми до июня 1941 года. Тогда был освобожден, получил письменное извинение от главы НКВД Лаврентия Берии. Прошел специальную подготовку и уже 11 августа 1941 года вместе с группой других коммунистов был высажен с советской подводной лодки в Болгарии. Три года воевал там в партизанском отряде. Затем в армии Народной Республики Болгария дослужился до генерала.

Однако еще больше, чем его биография, меня поразило его мнение о сталинских репрессиях. Он был согласен с тем, что большинство пострадавших от них были такими же невиновными, как он, но при этом был убежден, что эти репрессии были необходимы. Объяснял он это так: «Сталин много раз говорил, что для сохранения СССР нужна мощная промышленность, а для нее были необходимы полезные ископаемые. Их нашли, но в бедной стране не было денег, чтобы привлечь людей добывать их в отдаленных местах и в тяжелых климатических условиях. Репрессии позволили осуществить их добычу. Без них победа над фашизмом была бы невозможна».

В ноябре 1940 года Болгарию посетил один из руководителей Народного комиссариата иностранных дел СССР Аркадий Соболев, который вручил царю Борису III проект договора между странами. В соответствии с ним Советский Союз предлагал Болгарии помощь продовольствием, промышленной продукцией и военной техникой, поддерживал ее стремление вернуть потерянные после поражения в Первой мировой войне территории и гарантировал вооруженное вмешательство на ее стороне в случае нападения на Болгарию третьих стран. В обмен на это СССР просил только разрешить ему арендовать землю в районе Бургаса для создания там военной базы. По призыву Георгия Димитрова болгарские коммунисты, несмотря на то, что их партия была запрещена и они подвергались репрессиям, собрали 1,5 миллиона подписей в поддержку советского предложения. Это огромное количество, учитывая, что все население Болгарии составляло около шести миллионов.

Руководству Болгарии на мнение своего народа было наплевать, выгодное предложение СССР было отклонено, и страна стала союзником Третьего рейха. Гитлер, в отличие от Сталина, своему союзнику ничего давать не собирался. Еще 1 февраля 1941 года был заключен «Договор между болгарским и германским правительствами о финансировании и снабжении германских войск в Болгарии». По нему болгарская сторона обязалась предоставлять кредиты для содержания немецких войск, и при этом их верхняя граница не оговаривалась. Был установлен завышенный курс в 32,5 болгарских лева за одну рейхсмарку, а в декабре 1941 года уже 39 левов. На питание одного немецкого солдата без учета хлеба и постоянных продуктов тратилось 83,17 лева, а на полное питание болгарского солдата давали 30,37 лева. С учетом завышенного курса рейхсмарки немецкие военнослужащие получали огромные зарплаты, и на содержание одного солдата тратилось 10 311 левов в месяц — примерно столько же получал болгарский генерал-майор, командующий дивизией. Неудивительно, что немцы начали скупать все подряд, повышая цены. Количество посылок, отправляемых в Германию, достигало 20 тысяч в день, притом что в стране находилось 19,5 тысячи гитлеровских солдат. В письме болгарского Военного министерства в свой МИД от 2 февраля 1943 года с просьбой повлиять на немцев описывается, например, такой случай: «Германский офицер от военно-транспортной комендатуры в Софии при помощи своих солдат погрузил в поезд на станции Бырдарски геран 10 мешков с мясом. Ему же выдано от ветеринарного врача разрешение на вывоз 40 гусей, 40 индюков и 100 кур».

Были заключены и многочисленные торговые соглашения по поставкам в Третий рейх самых разных товаров по заниженным ценам и при этом в кредит. Такие товары, как кожа, дубленки и строительная древесина, практически полностью вывозились в Германию. О том, к чему это привело, свидетельствует приказ №241 от 3 июля 1944 года военного министра Болгарии генерала Руси Русева, в котором приказывалось солдатам изготавливать деревянные сандали, плести лапти, а в летнее время ходить босиком. Очевидно, что если бы Советская армия пришла бы освобождать Болгарию не в сентябре 1944 года, а позже, то болгарская армия могла бы остаться и без штанов в прямом смысле слова, ведь ткани тоже активно вывозили в Третий рейх.

Впрочем, и так к сентябрю 1944 года долг Германии составил 23 641 456 540 левов. Попытки демократических властей Болгарии после отказа от социализма получить эти деньги от ФРГ к успеху не привели. Немецкие союзники Болгарии по НАТО и ЕС объявили, что за долги Третьего рейха ФРГ ответственности не несет. При этом заставили Болгарию выплатить им ее долги ГДР, совсем как Гитлер, который заставил Болгарию выплатить ему часть долга захваченной им Югославии. Кроме того, за активное участие вместе с немецкими войсками в оккупации Греции пришлось болгарскому правительству сразу после Второй мировой войны заплатить 45 миллионов долларов. Так как платить надо было товарами в ценах 1938 года, плюс всего 10%, то фактически это были 119 миллионов долларов. Финансовое наказание ждало Болгарию и за оккупацию Югославии, но СССР, который так любят проклинать современные болгарские СМИ, сумел уговорить югославских коммунистов простить Болгарию.

Как известно, с осени 1944 года болгарская армия воевала вместе с советскими войсками против нацистов. Значительно меньше известно то, во сколько обошлось СССР ее приведение в нормальное состояние, так как босая и вооруженная старыми винтовками Манлихера образца 1895 года армия представляла жалкое зрелище. Это, кстати, и было главной причиной, почему Гитлер не потребовал ее отправки на Восточный фронт. Федеральное агентство новостей рассказывало о недавней выставке «75-летие освобождения Восточной Европы от нацизма» в статье «Кому не нравится освобождение Болгарии от нацизма», против которой протестовал МИД Болгарии. Именно на ней были впервые представлены документы о советской помощи болгарской армии. Например, служебная записка Интендантского управления 3-го Украинского фронта о передаче 1-й Болгарской армии 10 тысяч пар ботинок.

По данным архива Генерального штаба СССР, всего Вооруженным силам Болгарии было осенью 1944 года передано 60 430 пар обуви, 2251 тонна муки, 665 тонн макарон, 821 тонна мяса и рыбы, 219 тонн жиров и 128 тонн сахара и сахарных изделий. Кроме того, болгарская армия получила вооружение для пяти дивизий, в том числе 30 тысяч автоматов и винтовок, 2000 пулеметов, 300 противотанковых орудий, более 800 орудий и гранатометов, а также большое количество боеприпасов к ним и горюче-смазочных материалов. За пять месяцев 1945 года СССР снова безвозмездно предоставил 6000 тонн зерна, более 900 тонн мяса, 1500 тонн муки и более 1000 тонн зерновых продуктов и макарон. Нет смысла напоминать, что все это тогда очень было нужно нам самим на фронте и в тылу.

Для сравнения: от своего главного союзника по НАТО — США — Болгария за 15 лет членства в этой организации получила только устаревшие армейские джипы, бывшие в употреблении, и заплатила за них полную цену. Из-за того, что один из них перевернулся в Ираке, погибли двое болгарских солдат. Сейчас закупает восемь старых американских самолетов F-16. СССР и во время, и 45 лет после войны поставлял в Болгарию только новое оружие. Оно до сих пор составляет основу вооружения болгарской армии — члена НАТО.

На Потсдамской конференции было принято решение о том, что все производственные активы граждан Германии, Италии и Японии в Болгарии становятся советской собственностью, однако СССР безвозмездно передал их Болгарии. В их числе крупнейший производитель сигарет «Булгартабак», принадлежавший Германии. Сейчас это акционерное общество на 80% принадлежит российскому банку ВТБ, который выкупил эту часть за 100,1 миллиона евро при приватизации в 2011 году.

После войны СССР не только восстанавливал свою экономику, пострадавшую от нацистской оккупации, но и помогал Болгарии, экономика которой, если не считать разбомбленную англо-американской авиацией Софию и нацистский грабеж, от войны пострадала мало. Уже в июле 1947 года СССР предоставляет кредит на 20 миллионов долларов под 3% годовых с возможностью погашения болгарскими товарами. На этих же условиях Болгария получает кредиты в августе 1947 года на 25 миллионов долларов, в 1948 году — на 40 миллионов долларов, в 1949 году — на 60 миллионов долларов. Сегодня суммы кредитов выглядят небольшими, но нельзя забывать, что тогда у доллара была совсем другая покупательная способность. Достаточно вспомнить, что официальная средняя зарплата в США в 1950 году была 203 доллара. Профессор Мерилендского университета в США Джон Лемпи в своей работе «Болгарская экономика в XX веке» утверждает, что 3% за кредит были чисто символической суммой, так как большие европейские банки давали в среднем под 15%.

Финансовая помощь СССР позволила Болгарии до 1955 года построить: химические комбинаты в Девне и Димитровграде, металлургический комбинат «Ленин» в Пернике, завод электрокаров «6 сентября» в Софии, кораблестроительный завод «Георгий Димитров» в Варне, олово-цинковый комбинат в Кырджали, завод антибиотиков в Разграде, текстильные фабрики в Габрово и Плевен, обувной завод «Петр Ченгелов» в Пловдиве, промышленный комплекс «Марица Изток» у Стара-Загоры. Была восстановлена пострадавшая от бомбардировок столица страны. В ней построены оперный театр, Совет министров, ЦК БКП, ЦУМ, Народная библиотека, отель «Балкан», стадион «Васил Левский», полиграфический комбинат «Димитр Благоев», восстановлены все разрушенные дома, создано теплоснабжение. С целью увеличения эффективности сельского хозяйства были построены десятки водохранилищ, крупнейшие из которых — «Васил Коларов», «Александр Стамболийский» и «Студена». Затем были новые советские кредиты и строительство множества промышленных гигантов и АЭС «Козлодуй».

Среднегодовой рост экономики составлял невиданные ни до, ни после 22,8%. Его Джон Лемпи в своей работе объясняет помощью СССР: «Советский Союз не взял ничего от наложенных на Болгарию послевоенных репараций, защищал болгарское хозяйство от претензий союзников. В то же время низкопроцентные советские кредиты составляли четверть капиталовложений в промышленность в 50-е годы. К началу 80-х экономический рост новой Болгарии был исключительно впечатляющим, вел к ускоренному развитию, промышленная инфраструктура была на уровне самых высоких требований современной технологии». Действительно, Болгария по объему промышленного производства занимала 17-е место в мире. Сейчас даже в ЕС она занимает последнее, 28-е, место по ВВП на душу населения.

Антироссийские СМИ в Болгарии любят утверждать, что в послевоенные годы Болгария находилась под полным контролем СССР, так как во всех министерствах сидели наши советники. Действительно, из 180 советских советников в Восточной Европе 98 находились в Болгарии. Однако недавно были опубликованы сообщения в Москву посольства СССР в Болгарии. Из них следует, что не СССР навязывал своих советников, а наоборот — новые болгарские руководители просили их присылать. Кроме советников, Народной Республике Болгария (НРБ) помогали тысячи советских специалистов во всех областях промышленности, десятки тысяч болгар бесплатно получили высшее образование в СССР. Можно перечислить сотни объектов, построенных в Болгарии при помощи СССР, а США, которые последние 30 лет являются главным союзником Болгарии, построили в стране только памятник своим летчикам, бомбившим Софию и убивавшим ее мирных жителей.

4 декабря 1963 года тогдашний руководитель Болгарии — первый секретарь ЦК БКП Тодор Живков — на пленуме ЦК предложил обратиться к СССР с предложением начать работу по вхождению в его состав Болгарии в качестве 16-й республики. Разумеется, предложение было принято единогласно, и работа закипела.

Болгарский лев был приравнен к советскому рублю, а для более быстрого изучения болгарами русского языка телевидение в НРБ по пятницам было только на русском. СССР в свою очередь начал поставлять нефть и газ в Болгарию по внутрисоюзным ценам. При этом нефти НРБ получала на два миллиона тонн больше, чем ей было нужно. Их она перепродавала на мировом рынке за валюту. Объединение не состоялось, так как пришедший в СССР на смену Хрущеву Брежнев понимал, что это даст мощный козырь для антисоветской пропаганды и усилит антисоветские настроения в других европейских социалистических странах из-за угрозы потери ими государственной независимости, так как там начнут гадать, кто станет 17-й республикой СССР. Пользы же СССР от включения в его состав Болгарии не было. Тем не менее финансовую выгоду Болгария от этого предложения получила.

Интересный случай произошел в 1973 году во время визита Леонида Брежнева в НРБ. Для него была организована охота, на которой он подстрелил огромного благородного оленя. Потом было богатое застолье по этому поводу, во время которого Тодор Живков сообщил советскому гостю о награждении его золотой звездой «Герой НРБ». Полковник Стефан Чакыров, глава охотничьих хозяйств при Госсовете НРБ, вспоминал, что «в тот вечер мы напились как казаки». В разгар веселья Тодор Живков попросил финансовую помощь. Брежнев заявил, что тогда и другие страны захотят денег, но Живков его заверил, что все будет сохранено в тайне. После этого СССР простил НРБ долг в два миллиарда переводных рублей Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).

Примерно такой же случай произошел и в 1987 году, но тогда Тодор Живков пригласил на охоту премьер-министра Баварии Франца Йозефа Штрауса. В результате НРБ получила заем в 700 миллионов немецких марок всего под 2% годовых. В августе 1978 года на встрече с Леонидом Брежневым в Крыму Тодор Живков попросил, чтобы СССР дотировал безвозмездно сельское хозяйство Болгарии в размере 400 миллионов переводных рублей СЭВ ежегодно, и получил согласие. По этому поводу он сказал: «Горячо благодарим, потому что в противном случае Болгария в 1978 году стала бы неплатежеспособной». Дотации продолжались до 1985 года, пока их не прекратил новый генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.

Последний раз Леонид Брежнев приехал в Болгарию на поезде 13 января 1979 года. Это было рабочее посещение, и особых торжеств по случаю его визита не было. Ходили слухи, что он будет проходить лечение у народного целителя Петра Димкова. На встрече в резиденции в Банкя Тодор Живков сообщил своему советскому коллеге, что болгарская пророчица Ванга предсказала ему долгие годы жизни, а тот в ответ сообщил о выделении Болгарии в подарок двух миллиардов переводных рублей СЭВ для стимулирования экспорта.

Торговля через СЭВ с его переводными рублями явно противоречила здравому смыслу, по крайней мере для нашей страны. Когда он самораспустился в 1991 году и переводные рубли пересчитали в доллары, выяснилось, что СССР, оказывается, еще и остался должен Болгарии 100 миллионов долларов, которые погасила Россия, взявшая на себя выплату международных долгов СССР. Для сравнения: сейчас, по официальным данным Национального статистического института (НСИ) Болгарии, за январь-август 2019 года экспорт Болгарии в Россию составил 620,6 миллиона левов (1 лев = 0,51 евро), а импорт из России — 2803,9. Нетрудно подсчитать, что только за восемь месяцев Болгария осталась должна 2183,3 миллиона левов. В прошлом году дефицит торгового баланса с Россией был еще больше. Со всеми остальными государствами, входившими в СССР, кроме Казахстана, у Болгарии торговый баланс тоже отрицательный. Прозападные болгарские экономисты пытаются объяснить это тем, что во времена социализма Болгария поставляла в СССР огромное количество сигарет, овощей, фруктов и консервов, а также электрокары, поэтому тогда торговый баланс был в ее пользу. При этом они «забывают», что в те времена, кроме энергоносителей, как сейчас, СССР поставлял в Болгарию такое количество автомобилей, что практически все легковушки и грузовики на болгарских дорогах были советскими, а армия, авиация и флот были вооружены только советским оружием. Так что торговля через СЭВ тоже была скрытой дотацией, и горько осознавать, что, кроме Болгарии, мы так торговали еще с восьмью социалистическими странами.

С началом того, что в современной Болгарии называют «демократическими преобразованиями», страна избавилась от того, что называют «экономической зависимостью от России». Страна стала свободной. Сначала она освободилась от своей промышленности. Была проведена приватизация. Тут яркий пример — переход в частную собственность государственной авиакомпании «Балкан» со всеми ее аэропортами, авиалайнерами и офисами во всех крупных городах мира всего за 100 тысяч долларов. Были разорваны хозяйственные связи с Россией, потеряны источники дешевого сырья. Затем настала пора освобождения от сельского хозяйства. Распустили ТКЗС (колхозы), при этом сельхозтехнику распродали за бесценок за границу или разворовали. Сельхозпродукция стала не нужна, так как во всех городах появились магазины западноевропейских торговых сетей, продающих еду из продуктов, выращенных в их странах. Официально признано, что эта еда производится по более низким стандартам, чем в Западной Европе. Параллельно с этим Болгария освобождается и от своего народа. В апреле этого года в интервью крупнейшему телевизионному каналу Болгарии БНТ руководитель дирекции «Демографическая статистика» НСИ Магдалена Костова сообщила, что население страны стало меньше семи миллионов. Это меньше, чем в 1946 году. В 1989 году, когда начались «демократические преобразования», население Болгарии было более девяти миллионов человек. Кто виноват в том, что болгар стало на два миллиона меньше? Неужели Россия?

Официально главным союзником Болгарии последние 30 лет являются США. Они так любят своих болгарских друзей, что даже не отменили для них визы, хотя сами въезжают в Болгарию свободно. Платить за свои военные базы на болгарской земле, как, например, в Италии или Испании, американцы тоже не собираются. Но нельзя не согласиться с американскими дипломатами в Софии, которые утверждают, что «американское экономическое сотрудничество с Болгарией коренным образом отличается от советского и российского».

Действительно, США не оказывают финансовую помощь Болгарии, как СССР, не предоставляют ей возможность заработать на транзите российского газа, как РФ, а совсем наоборот — находят способы самим заработать на Болгарии. Тут можно вспомнить, как, например, власти США заставили болгарское правительство не только передать американской компании AES за бесценок ТЭЦ «Марица Изток» 1 и 3, но и подписать с ней договор, по которому оно обязалось закупать произведенную там электроэнергию по самой высокой цене в Болгарии в течение 30 лет. Теперь, оплачивая свои счета за ток, каждый болгарин платит своеобразный налог на дружбу с Америкой. Впрочем, кое-что США предоставляют Болгарии бесплатно. Это советы, больше похожие на указания, и похвалы типа «Болгария уверенно продолжает следовать по правильному пути демократического развития». Правда, долго идти по этому пути вряд ли получится. По словам Магдалены Костовой, население Болгарии за последние 12 месяцев уменьшилось еще на 50 тысяч человек.