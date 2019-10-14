Сирия новости 14 октября 07.00: Турция наносит удары по террористам в Хасаке, ВКС РФ нанесли удар по «Ан-Нусре»

Сирия, 14 октября. Армия Турции продолжает операцию «Источник мира», ВКС РФ нанесли удары по террористам в Хаме и Идлибе, США выводят силы с севера Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по конвоям и позициям террористов в Хаме и Идлибе.

ВС Турции и союзные силы: освободили от SDF более 100 кв. км территории Сирии, уничтожили при авиаударе 11 боевиков в Рас аль-Айне, нанесли удары по курдским боевикам в провинции Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): атаковало SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам» и союзные группировки: обстреляли САА на северо-западе Хамы.

Курды: продолжили противостояние с турецкой армией и союзными силами на севере Сирии.

Международная коалиция: вывезли офицеров и транспорт армии США с авиабазы под Аль-Маликией.

Провинция Алеппо

Курдское информационное агентство ANHA сообщает, что армия Турции и протурецкие силы возобновили обстрел позиций курдских боевиков в районе населенных пунктов Беллуние и Айн-Дакна в провинции Алеппо. Сообщается о продолжительных артиллерийских обстрелах.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевик, связанный с разведслужбами SDF, получил ранение в результате нападения террористов группировки «Исламское государство» на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает источник в Twitter (@Fcjunaojunior1) со ссылкой на медиаисточники ИГИЛ, подробности неизвестны.

Провинция Хама

Самолеты ВКС РФ нанесли несколько ударов по позициям террористов «Джебхат ан-Нусры1» и «Исламской партии Туркестана» (обе террористические группировки запрещены в РФ) в западной части провинции Хама и Идлибе. Как сообщает агентство Sputnik, под ударом оказались позиции боевиков в районе Кафр-Набаля и Сермании.

По данным источника, в Идлибе удар был нанесен по конвою террористов, который вез оружие и боевиков на фермы близ Кафр-Набаля. Мощным ударом ВКС РФ конвой был полностью уничтожен. В районе Сермании удар был нанесен по позициям туркестанских боевиков, которые готовились атаковать позиции САА.

Между тем, по данным новостного источника в Twitter, боевики, действующие на западе Хамы (район долины Аль-Габ) обстреляли силы САА, дислоцированные в городе Шатах.

Провинция Хасака

На севере Сирии продолжается турецкая военная операция «Источник мира». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что за прошедшее с начала операции время турецким войскам и союзным силам удалось освободить от присутствия курдских террористов 109 квадратных километров сирийской земли. Об этом сообщает новостной источник в Twitter (@MasarPressNet).

Тем временем источник в Twitter (@alnourradio) сообщает, что транспортный самолет вывез с незаконно созданного аэродрома «Рахиба» к юго-западу от Аль-Маликии офицеров и транспортные средства ВС США. Это свидетельствует о том, что США действительно начали полный вывод своих сил из северных районов Сирии, как и обещал президент Дональд Трамп.

Аналитический источник в Twitter (@studies_nors) сообщил об успешном авиаударе ВВС Турции по позициям курдских боевиков в городе Рас аль-Айн, уничтожив по крайней мере 11 из них.

Ирак

Офицер и двое военнослужащих погибли в результате подрыва самодельного взрывного устройства в Ираке. Как сообщает новостной источник в Twitter (@alnourradio), неизвестные террористы подорвали взрывное устройство с военными в районе Ад-Дабабата.

1 Организация запрещена на территории РФ.