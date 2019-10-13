Турция в ходе военной операции «Источник мира» в Сирии планирует создать зону безопасности глубиной 30–35 км от своих границ. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле.

«Операция «Источник мира» успешно продолжается, с ее помощью мы намерены создать зону безопасности глубиной 30–35 километров», — отметил турецкий лидер, подчеркнув, что к настоящему времени в ходе боевых действий «нейтрализовано 490 террористов».

Комментируя происходящее на севере Сирии, член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич отметил, что ситуация там очень сложная, поэтому взвешенная позиция России является наиболее правильной.

«Там идут сложные процессы, и Россия, на мой взгляд, заняла тут самую правильную позицию, — отметил сенатор в комментарии Федеральному агентству новостей. — Наш МИД неоднократно заявлял: мы против того, чтобы гибли люди, мы за то, чтобы все решалось за столом переговоров. Но в этой шахматной партии оказалось слишком много игроков и закулисных игр».

«Россия за мир во всем мире и неизменно выступает против террористов всех мастей», — подчеркнул он.

Анкара проводит антитеррористическую операцию для создания зоны безопасности вдоль своей границы, чтобы пресечь передвижения боевиков в этом районе, но не факт, что это полностью избавит Турцию от вылазок недобитых террористов, отметил в комментарии ФАН военный эксперт Борис Рожин.

«Курдские вооруженные формирования, как и многие другие, заигрывали с ИГИЛ1 («Исламское государство»1, организация запрещена в РФ), — сказал он. — Известны истории, когда курдские формирования пропускали боевиков ИГИЛ через свои позиции. Особенно известный эпизод — во время штурма Ракки, когда курдские силы позволили части боевиков ИГИЛ уехать в пустыню Дейр-эз-Зора».

По словам эксперта, хотя формально курдские боевики не сотрудничают с ИГИЛ, но негласные контакты происходят на постоянной основе.

«Это связано с политикой США по использованию ИГИЛ в этом регионе, — отметил Рожин. — На текущий момент курдские силы активно разыгрывают карту лагерей для боевиков ИГИЛ, но вряд ли у них это получится».

Речь идет о ситуации вокруг лагеря Аль-Хол, на территории которого содержатся террористы ИГИЛ, а также их семьи. Лагерь охраняют курдские вооруженные формирования. Однако, по мнению наблюдателей, это не просто лагерь беженцев: на самом деле Аль-Хол — это центр подготовки и натаскивания террористов ИГИЛ для создания новых ячеек этой группировки.

По мнению Рожина, нынешняя военная операция, которую проводит Анкара, поможет создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, но этот район еще долго будет оставаться зоной нестабильности.

«Появление в этой зоне турецких гарнизонов и арабских отрядов полностью этот район от терактов не обезопасит, но крупных атак террористов избежать удастся», — отметил собеседник ФАН.

Как подчеркивают эксперты, антитеррористическая операция турецких военных направлена не против курдского населения, а против вооруженных формирований, которые называют себя курдскими, но таковыми не являются. Большинство сирийских курдов, которых в Сирии никогда не было больше 9%, уже уехали в Иракский Курдистан. В Сирии остались только боевики, не заинтересованные в мирной жизни в Курдистане.

При этом курдские боевики изначально не воевали с ИГИЛ в Сирии, а договаривались с террористами, включая их в свои ряды. На словах провозгласившие войну с ИГИЛ, курдские радикалы ставили своей целью захват богатых нефтью районов восточного берега Евфрата, где исторически всегда жили арабы-сунниты. Захватив эту территорию, курдские боевики стали наводить там свои порядки, вплоть до этнических чисток среди арабского населения под предлогом борьбы с ИГИЛ.

Кроме того, на захваченных территориях была начата принудительная мобилизация арабской молодежи, что вызвало протесты местного населения в Манбидже и Хасаке.

В районах, которые до сих пор контролируют курдские радикалы, ИГИЛ, в том числе его «спящие ячейки», чувствует себя вполне вольготно, готовясь в любой удобный момент снова начать терроризировать Сирию. В частности, речь идет о районе Аш-Шаддади, контролируемом курдскими бандформированиями, куда ушли тысячи бывших боевиков ИГИЛ.

Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Ранее президент США Дональд Трамп фактически дал Анкаре карт-бланш на наведение порядка в приграничных областях, но затем решил отыграть, выступив с угрозами в адрес Турции. Однако попытка США протащить антитурецкое заявление в Совбезе ООН провалилась из-за твердой позиции России.

1 Организация запрещена на территории РФ.