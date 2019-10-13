США объявили о выводе тысячи военных из Сирии из-за операции Анкары

Вашингтон, 13 октября. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен вывести из Сирии около тысячи американских военнослужащих.

По его словам, Пентагон принял решение вывести тысячу американских военнослужащих из севро-восточных районов Сирии, так как они могут оказаться в зоне проведения антитеррористической операции Турции.

«Мы узнали, что Турция, вероятно, намерена расширить атаки дальше к югу, чем планировалось, и к западу. Мы можем оказаться между двумя наступающими армиями», — сказал Эспер в эфире телеканала CBS.

Стоит отметить, что мирные жители Сирии уже давно воспринимают курдские вооруженные формирования как очередных террористов из-за зверств, которые они совершают на подконтрольных им территориях. При этом сами курды отказываются от переговоров с Дамаском по вопросу доставки гуманитарной помощи на территорию, которая находится под их контролем. Именно поэтому США приняли правильное решение не вмешиваться в турецкую операцию против курдских террористов.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале антитеррористической операции «Источник мира» в северо-восточных районах Сирии. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главной целью операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией сирийских районах, а также блокировка стратегической трассы М4, которую террористы используют для перемещения.

Турецкая операция направлена против курдских террористов, которые захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом в действительности курдские террористы не участвовали в боевых действиях против боевиков ИГ, так как большое количество исламских террористов входят в ряды курдских вооруженных формирований.

Кроме того, курдские боевики оказывали помощь террористам ИГ в выходе из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских военных баз, которые расположены в районе населенных пунктов Аш-Шаддади и Ат-Танф.

Стоит отметить, что вся деятельность курдских боевиков на территории Сирии способствовала созданию спящих ячеек террористической группировки ИГ, которые в любой момент готовы начать активные боевые действия в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.