Саудовская Аравия отрицает причастность к атаке на танкер Ирана

Эр-Рияд, 13 октября. Саудовская Аравия заявила о своей непричастности к нападению на иранский танкер Sabiti в Красном море.

Соответствующее заявление журналистам сделал министр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.

«Конечно нет. Мы так себя не ведем. Мы обвиняем Иран, потому что атаки шли с севера, а не с юга», — отметил глава МИД Саудовской Аравии.

Власти государства обратились в ООН с прошением провести собственное расследование инцидента. В результате на просьбу Саудовской Аравии отреагировали несколько стран.

«Как только оно (расследование. — Прим. ФАН) будет завершено, мы опубликуем результаты», — подчеркнул глава дипломатии Саудовской Аравии.

Адель аль-Джубейр также пояснил, что информация об атаке на танкер поступает противоречивая. При этом глава МИД Саудовской Аравии подчеркнул, что государство не имеет отношения к обстрелу иранского катера.

В пятницу, 11 октября, в Сети появилась информация о том, что иранский нефтяной танкер Sabiti был атакован в Красном море неподалеку от портового города Джидды. Неизвестные нанесли по кораблю два ракетных удара, в результате чего произошел взрыв и утечка нефтепродуктов из двух резервуаров судна.

В настоящее время власти Ирана ведут расследование инцидента. Пострадавших в результате взрыва нет.