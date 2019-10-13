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В Японии растет число жертв тайфуна «Хагибис»

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В Японии растет число жертв тайфуна «Хагибс»

Токио, 13 октября. Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 33, еще 19 жителей 11 префектур пропали без вести. Обновленные данные сообщило местное информационное агентство Kyodo.

Несмотря на то, что почти 1,6 млн жителей 11 префектур были эвакуированы, удар стихии был крайне разрушительным. Сейчас многие районы Японии оказались изолированы, отмечает телеканал RT. Особенно тяжелая ситуация сложилась в префектуре Нагано, где из-за подтопления разлилась река Синано. Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования японскому премьеру Синдзо Абэ в связи с последствиями тайфуна.

По данным телеканала 360, минувшей ночью у берегов Японии затонуло панамское грузовое судно Jia De. На борту корабля находилось 12 моряков. Троих удалось спасти, судьба девяти моряков остается неизвестна. 

 

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Источник: russian.rt.com
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