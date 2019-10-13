Правоохранители Томской области задержали предполагаемого серийного насильника

Томск, 13 октября. Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в серии изнасилований, совершенных в Томской области с 2004 по 2017 год. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Подозреваемого задержали следственные органы СК РФ по Томской области, а также сотрудники региональных УМВД и УФСБ. Предполагаемым серийным насильником оказался 60-летний мужчина. По версии следствия, он неоднократно нападал на женщин в городе Стрежевой Томской области.

У следователей были основания полагать, что преступления совершил один и тот же человек, поэтому уголовные дела объединили в одно производство. В ходе расследования сотрудники отдела криминалистики регионального СК РФ более 20 раз выезжали в Стрежевой. В результате на вещественных доказательствах был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность возможного преступника. Кроме того, одна из пострадавших опознала предполагаемого насильника.

Подозреваемому предъявлено обвинение по двум уголовным статьям, мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Следователи продолжают опрашивать свидетелей, назначены дополнительные судебные экспертизы. Следствие подало ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее в Саратове задержали мужчину, который, предположительно, изнасиловал девушку-врача, спешащую к пациенту. Пострадавшая обратилась к мужчине за помощью, когда не смогла найти нужный адрес.