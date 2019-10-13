Новый логистический комплекс в порту Усть-Луга грозит Прибалтике потерями

Москва, 13 октября. Новый промышленно-логистический комплекс в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области начнет функционировать в середине 2020 года. Строительство комплекса по перевалке минеральных удобрений осуществляет логистический оператор «Ультрамар».

По словам генерального директора компании Андрея Бонч-Бруевича, ежегодно более пяти миллионов тонн удобрений переваливаются через порты соседних государств из-за нехватки отечественных мощностей. Создание промышленно-логистического комплекса в морском порту Усть-Луга рядом с деревней Вистино Кингисеппского района позволит осуществлять перевалку более 12 миллионов тонн минеральных удобрений в год.

«Это будет промышленная станция с высокой пропускной способностью, подключенная к усть-лужскому железнодорожному узлу. На первом этапе нами заявлен грузооборот 12 миллионов тонн в год, рассчитываем со временем довести его до 20 миллионов тонн», — отметил Бонч-Бруевич.

При этом тариф на перевалку удобрений через новый логистический комплекс будут ниже, чем в странах Прибалтики. В будущем комплекс может занять лидирующие позиции по отгрузке минеральных удобрений в Балтийском регионе, передает «ПолитЭксперт».

В 2019 году компания «Ультрамар» подписала контракты с будущими грузоотправителями на Петербургском международном экономическом форуме. В их числе «ФосАгро» с объемом перевалки 5-6 миллионов тонн в год, «Уралхим» — 2-2,5 миллиона тонн, «Акрон» — 1,2-1,5 миллиона тонн. С «Уралкалием» подписан меморандум на перевалку трех миллионов тонн удобрений в год.