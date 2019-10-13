Юное жюри оценит творчество Международного большого детского фестиваля

Москва, 13 октября. Международный большой детский фестиваль состоится в столице России. Оценивать выступления будут сверстники артистов.

С 13 октября по 15 ноября на театральных площадках Москвы и Подмосковья пройдет II Международный большой детский фестиваль. В рамках мероприятия будут представлены лучшие работы для детей в таких жанрах, как мюзикл, спектакль и цирковое шоу.

Организатор масштабного мероприятия — Московский губернский театр. На время работы детского фестиваля будут задействованы более 20 городских площадок.

Для участия в конкурсе из 12 городов России в столицу приедет 31 театральный коллектив. Всего свои заявки прислали 228 театров со всей страны. Необычной традицией фестиваля станет работа детского жюри.

Торжественное закрытие фестиваля состоится 15 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что известный актер Сергей Безруков открыл седьмой сезон Московского губернского театра. В новом сезоне труппа продемонстрирует перед зрителями сразу пять премьерных постановок.