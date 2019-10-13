Протурецкие силы освободили сирийский город Таль-Абъяд от курдских террористов

Дамаск, 13 октября. Протурецкие силы сообщили об освобождении города Таль-Абъяд от курдских террористов. Также были опубликованы снимки города.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции «Источник мира». Анкара намерена создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы, чтобы пресечь перемещения боевиков по трассе М-4.

Операция Турции направлена против курдских террористов, которые захватили восточный берег Евфрата под предлогом войны с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), сотрудничающей с радикалами из SDF. На деле курдские боевики не вели борьбу с террористами, а включали их в свои ряды. Кроме того, курдские вооруженные формирования выводили террористов запрещенной в РФ ИГИЛ1 из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз США в Аш-Шаддади и Ат-Танфе, способствуя таким образом созданию спящих террористических ячеек.

Отметим, что на захваченных курдскими боевиками территориях исторически проживали арабы-сунниты. Теперь же курдские террористы угнетают местное население, устанавливая свои порядки на захваченных землях.

1 Организация запрещена на территории РФ.