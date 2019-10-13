Выборы в Тунисе не решат террористическую проблему страны - эксперт

Сегодня утром, 13 октября, в Тунисе открылись избирательные участки для голосования во втором туре досрочных президентских выборов. На высший пост страны претендуют два кандидата — профессор конституционного права Каис Саид и экс-заключенный медиамагнат Набиль Каруи, обвиняемый в коррупции и различных финансовых махинациях. Они набрали большее количество голосов в первом туре — 18,4% и 15,6% соответственно.

В первом туре, который состоялся 15 сентября, участвовало 26 кандидатов, в том числе из правящей партии «Нидаа Тунис» — премьер Юсеф аш-Шахед и глава минобороны Абдель Карима аз-Збиди. Члены действующего правительства проиграли, несмотря на якобы высокий уровень поддержки власти среди населения. Явка на выборах была низкая — только 35% из 7 миллионов избирателей пришло голосовать. Результаты второго тура выборов избирком страны должен обнародовать до 21 октября.

Что предлагают кандидаты

Каис Саид выступает за либерализацию политических институтов, изменение порядка формирования парламента и децентрализацию власти. Также он поддерживает закон о смертной казни террористов, который был принят в 2015 году, намерен назначить уголовное преследование гомосексуалистов. Его поддерживает умеренная исламская партия «Ан-Нахда».

Набиль Каруи в предвыборной кампании пообещал за первые три месяца президентства принять национальный пакт о борьбе с бедностью. Кроме того, медиамагнат собирается провести экономические и налоговые реформы, упростить бюрократические процедуры и запустить программу перехода Туниса к цифровой экономике. Бизнесмен заручился поддержкой правящей партии «Нидаа Тунис».

Вместе с тем и Саид, и Каруи обещают бороться с терроризмом и радикальным исламизмом в стране, которые являются эхом «арабской весны» 2011 года.

На Тунис возлагали большие надежды

Арабист-востоковед Андрей Чупрыгин в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что Тунис является очень интересным государством в плане политических изменений после «арабской весны», напомнив, что она началась именно с волнений в Тунисе. По его словам, если брать весь регион Ближнего Востока и Северной Африки, где прошла «арабская весна», Тунис оказался единственной страной, где исламисты достаточно достойно себя показали в результате перестройки политического баланса страны.

«Тунисским исламистам удалось договориться с секулярными, светскими и со всеми остальными партиями. Они смогли составить правительство большинства и несколько лет неплохо держались. Я наблюдал за Тунисом с большим изумлением, в какой-то момент мне даже показалось, что Тунис будет тем самым кейсом, который докажет всем, что исламские партии бывают разные, что и у умеренных исламистов есть возможность проводить полезные реформы. Но все хорошее когда-то кончается и этот драйв тоже закончился», — сказал Чупрыгин.

Договориться уже не получается

Эксперт считает, что сейчас в Тунисе идет политическая перестройка 2.0, правда, лидирующие партии не могут окончательно прийти к стабильной парламентской модели, что приводит к различного рода провокациям со стороны оппонентов:

«Показательный момент — это посадка Набиля Каруи за финансовые махинации. Очевидно, что это попытка не допустить его к предвыборной кампании. Получается, что ни одна партия не смогла добиться абсолютного большинства для формирования парламента, а договориться между собой они, как это было в 2011 году, уже не могут. Посмотрим, какие результаты кандидатов будут во втором туре».

Разбор «полетов»

Развитие экономики является ключевой проблемой для африканских стран, и этим умело педалируют не только кандидаты в президенты, но и политические деятели:

«Африканцы ходят на голосования ни ради того, чтобы получить глоток свободы, а для того, чтобы получить глоток чистой воды, кусок хлеба, детей одеть и в школу отправить. Всем нужна социальная защищенность. Экономическая составляющая всегда будет играть решающую роль в борьбе за власть в Африке».

Безопасность — это козырная карта для кандидатов в президенты Туниса. Раньше на всех долгое время наводили ужас и страх различные террористические организации, в том числе Исламское государство1 (ИГ1 — запрещенная в РФ организация).

«Именно тунисские боевики, если посмотреть расклад иностранных бойцов, которые сформировали костяк ударной силы этой организации, являются основополагающими элементами ИГ. Более того, Тунис продолжал все эти годы держать твердое первое место как поставщик боевиков. Из Туниса, только по официальным данным, отправилось воевать 3800 человек, но на самом деле их более 5 тысяч человек», — сказал Андрей Чупрыгин.

Почему в Тунисе еще долго будет не безопасно

Арабист-востоковед отметил связь с постоянными терактами в Тунисе с разбитием ИГ в других странах, потому что боевики теперь начали возвращаться в свои родные страны. По его словам, ситуация с этим вопросом очень напряженная, несмотря на то, что в СМИ снизился градус аналитики и обсуждения возвращения бойцов, воюющих за ИГ к себе домой.

«Эта проблема никуда не исчезла, более того, сейчас она может еще обостриться, поскольку Турция начала операцию на северо-востоке Сирии. Нужно понимать, что там находятся лагеря, где содержатся порядка 12 тысяч боевиков ИГ. Если эти лагеря разбомбят, куда они уйдут? Естественно, в свои страны, и тунисцев в этих лагерях очень много», — подчеркнул Чупрыгин.

Также он указал, что в Тунисе под угрозой террористических атак находится не только сфера туризма и все, что с ней связано, а еще и сельское хозяйство страны, что еще больше усугубляет социально-экономическую ситуацию в стране.

«В Тунисе очень развито фермерское производство, а эти ребята, которые приезжают из огневых точек, сначала наводят «шорох» в сельской местности, создавая там себе базы, схроны и так далее, и лишь затем они приходят в города. Все это серьезнейшим образом отражается на экономике страны, потому что она зависима от туризма и сельского хозяйства», — заявил эксперт.

Какие перспективы у Туниса

Чупрыгин отметил, что борьба с терроризмом — это обширная и комплексная задача, и просто ликвидация боевиков является бессмысленным занятием, которым можно с увлечением заниматься сотнями лет, потому что сама причина возникновения терроризма в таком случае никогда не иссякнет.

«Если одновременно с этим еще вести идеологическую деятельность, культурную, экономическую, социальную, медицинскую, которая основывается на работе психологов и психиатров с населением и так далее, то, возможно, удастся достигнуть положительных успехов. Надо четко понимать, что борьба с терроризмом — это колоссальный объем комплексной деятельности государственных и общественных организаций, направленных на ликвидацию самих факторов возникновения терроризма. А этих факторов очень много, начиная от религиозных разногласий и заканчивая социальным неравенством. На сегодняшний день ситуация такова, что мы еще долго не увидим того горизонта, за которым все это закончится, если такой горизонт вообще существует», — подытожил арабист-востоковед Андрей Чупрыгин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Напомним, в Тунисе с 2015 года действует режим чрезвычайного положения из-за атаки террористов в провинции Сус, жертвами которой стали 40 человек. За несколько месяцев до этого произошел теракт в национальном музее Бардо. Боевики тогда расстреляли туристические автобусы и, проникнув в здание, взяли в заложники более находящихся там людей. Во время спецоперации по их освобождению пострадало более 60 человек, 21 из которых погибли.

Крайний теракт в Тунисе произошел 27 июня 2019 года. Террористы-смертники атаковали полицейскую машину и здание управления по борьбе с терроризмом. Погиб один полицейский и девять человек были ранены. Министерство иностранных дел Российской Федерации после этого теракта призвало россиян, направляющихся в эту страну, следовать рекомендациям ведомства и Ростуризма.

1 Организация запрещена на территории РФ.