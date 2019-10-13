Навальный готовится к «финансовому турне» для поиска новых западных спонсоров ФБК

Скандал с проверками счетов ФБК и признание компании иностранным агентом вынудили Алексея Навального вести поиск новых источников и схем западного финансирования. Для этого он собрался в «финансовое турне» по зарубежным странам, первым этапом которого стал Форум Бориса Немцова в Польше.

Так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» в последние месяцы встретился с довольно серьезными проблемами. После скандала с отмыванием миллиарда рублей был подтвержден факт западного финансирования, что послужило основанием для занесения ФБК в список иностранных агентов России. Примечательно, что в момент разбирательства Навальный находился в Варшаве на Форуме Бориса Немцова. Такая приверженность мероприятию вызвала подозрение, что мотивацией скандального блогера является поиск новых спонсоров для ФБК.

Форум проводился в рамках деятельности Фонда Бориса Немцова, который финансируется западными НКО и беглым олигархом Михаилом Ходорковским, входящим в совет фонда. На мероприятии присутствовали западные политики и СМИ, которые были призваны освещать «проблему свободы» в РФ в зарубежных странах. Стремление Навального остаться на форуме, несмотря на проблемы у ФБК, говорит о выполнении более важной задачи — налаживание новых связей с западными деятелями и получение новых источников финансирования.

Создание образа «ярого борца с властью»

На форуме Немцова Навальный проводил дискуссию с довольно популярным профессором Стэнфорда Фрэнсисом Фукуямой. Данный деятель в своей речи намекал на необходимость проведения революции в российском государстве, объясняя это тем, что у России нет практики избавления от следов авторитарного режима. А вот революция на примере Армении и Украины является показателем демократии и достоинства.

Навальный довольно кивал, слушая речь Фукуямы о революции, и решил для потенциальных западных спонсоров выставить себя противником режима как такового. Для этого он даже пошел на откровенное оскорбление тех политических деятелей, которых поддерживал «Умным голосованием». В ответе на вопрос об отношении к системной оппозиции Навальный фактически назвал своих кандидатов на выборы бесполезными русофобами. Такая позиция должна была повысить интерес западных спонсоров к «ярому противнику режима».

«Финансовое турне» Навального

Стремление Навального заполучить новых западных спонсоров на Форуме Бориса Немцова оправдано осложнившейся финансовой ситуацией в ФБК. Попадание в список иноагентов и скандал с отмыванием средств вынуждают Навального отказаться от уже отработанных схем получения средств от зарубежных компаний и лиц. Скандальный блогер вынужден искать новые схемы и обрастать более надежными источниками получения западного финансирования. Ради этого Навальный готов совершить полноценное «финансовое турне» по мероприятиям, подобным форуму Немцова.

Данную информацию подтвердили и в самом ФБК. Источник, близкий к компании Навального, сообщил Telegram-каналу «Лесонавал», что блогер ездил в Польшу для встреч с новыми спонсорами. Продюсеры проекта «Навальный» неспроста организовали ему дебаты с Фрэнсисом Фукуямой — приглашение этого политолога не только стоит внушительных денег, но и показывает уровень Навального как мыслителя мирового уровня, перспективного политика, сообщил источник.

Форум Немцова в Польше является лишь первой остановкой Навального на долгом пути к наработке новых схем и источников западного финансирования. Причем появление блогера на других мероприятиях, организованных западными НКО, будет сопровождаться «правильным» освещением в зарубежных СМИ. Стоит ожидать, что Навальный в ближайшее время вновь будет красоваться на страницах журналов, которые составляются под указку западных структур. Ведь проекту «Навальный» нужно повышать рейтинг, поэтому можно смело ожидать новых «отпусков» главы ФБК в рамках «финансового турне» для поиска спонсоров.