Симферополь, 13 октября. Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская считает посещение Крыма представителями украинской диаспоры «мудростью простых людей».

Представители украинской диаспоры прибывают в воскресенье, 12 октября, с ознакомительным визитом на крымский полуостров. В состав делегации вошло около 15 человек из таких стран, как Польша, Казахстан, Молдавия, Белоруссия, Германия и так далее. Поклонская считает приезд делегации в Крым неслучайным.

«Связь крымчан с украинским народом — это свидетельство мудрости простых людей. Народ России и Украины является неделимым, даже с учетом суверенности наших стран», — подчеркнула депутат Госдумы.

Поклонская отметила, что ей приятно наблюдать за восстановлением Украины после смены лидера государства. Также политический деятель подчеркнула, что Москва и Киев «никогда не будут врагами».

«Народ наших стран мудрый, и желаю, чтобы хватило политической ловкости и мудрости для восстановления нерушимой связи между Россией и Украиной», — отметила Поклонская.

Крым вошел в число российских регионов по результатам референдума в 2014 году. Отметим, что за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Украина неоднократно осуществляла попытки «вернуть» Крым, но президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос о статусе полуострова «закрыт окончательно».