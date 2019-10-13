Турецкие войска заняли сирийский Рас-аль-Айн, выбив курдских террористов

Анкара, 13 октября. Подразделения ВС Турции и протурецкие силы взяли под свой контроль города Рас-аль-Айн и Телль-Абъяд в Сирии. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, в ходе операции «Источник мира» был установлен контроль над сирийскими городами Рас-аль-Айн и Телль-Абъяд. Он также добавил, что 18 мирных жителей Турции погибли в результате обстрела турецких городов со стороны вооруженных курдских формирований. По словам Эрдогана, за минувшие пять дней курдские террористы выпустили более 650 артиллерийских снарядов по турецким городам, которые расположены в приграничных с Сирией районах.

«Во время операции погибли двое наших военных и 16 членов «Сирийской свободной армии», — добавил президент Турции.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции на северо-востоке Сирии, которая получила название «Источник мира». Главной целью операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также блокировка стратегической трассы М-4, которая используется боевиками для перемещения.

Военная операция Турции направлена против курдских террористов, которые захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), с которыми активно сотрудничают SDF. В действительности курдские формирования не участвовали в боевых действиях против террористов ИГ, так как большое количество исламских боевиков входят в ряды SDF. Кроме того, курдские вооруженные формирования оказывали помощь террористам ИГ в выходе из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских военных баз, которые расположены в Аш-Шаддаде и Ат-Танфе. Вся деятельность курдских вооруженных формирований на территории Сирии способствовала созданию спящих ячеек террористической группировки ИГ, которые готовы в любой момент начать активные боевые действия в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.