Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Еще один турецкий военный погиб от рук курдских террористов во время операции в Сирии

411
0 Оставить комментарий

Еще один турецкий военный погиб от рук курдских террористов во время операции в Сирии

Анкара, 13 октября. Еще один турецкий военный погиб в ходе операции Анкары на севере Сирии, направленной против курдских террористов. Фото военнослужащего опубликовано на официальном сайте Минобороны Турции.

Еще один турецкий военный погиб от рук курдских террористов во время операции в Сирии

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Кроме того, Анкара намерена создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4.

Курдские террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГИЛ1, хотя на самом деле войну с членами экстремистской организации вели войска САР при содействии российских военных. Курдские боевики же включали террористов в свои ряды и выводили членов ИГ1 из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз в Аш-Шаддаде и Ат-Танфе. Таким образом, при содействии вооруженных курдских формирований были созданы спящие ячейки террористической организации, способные в любой момент атаковать САР.

Отметим, что на территориях, захваченных курдскими террористами, ранее проживали арабы-сунниты. Курдские боевики, против которых направлена турецкая операция, угнетают и дискриминируют местное население, заставляя детей учиться на курдском языке и убивая мирных жителей под предлогом чисток от ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Источник: Минобороны Турции
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров