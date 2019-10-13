Еще один турецкий военный погиб от рук курдских террористов во время операции в Сирии

Анкара, 13 октября. Еще один турецкий военный погиб в ходе операции Анкары на севере Сирии, направленной против курдских террористов. Фото военнослужащего опубликовано на официальном сайте Минобороны Турции.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Кроме того, Анкара намерена создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4.

Курдские террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГИЛ1, хотя на самом деле войну с членами экстремистской организации вели войска САР при содействии российских военных. Курдские боевики же включали террористов в свои ряды и выводили членов ИГ1 из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз в Аш-Шаддаде и Ат-Танфе. Таким образом, при содействии вооруженных курдских формирований были созданы спящие ячейки террористической организации, способные в любой момент атаковать САР.

Отметим, что на территориях, захваченных курдскими террористами, ранее проживали арабы-сунниты. Курдские боевики, против которых направлена турецкая операция, угнетают и дискриминируют местное население, заставляя детей учиться на курдском языке и убивая мирных жителей под предлогом чисток от ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.