Эксперт заявил, что операция Турции против курдских террористов приблизит мир в Сирии

Москва, 13 октября. Антитеррористическая операция Турции против курдских террористов в Сирии очень важна для скорейшего завершения вооруженного конфликта в САР, считает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Он напомнил, что курдские террористы остались на восточном берегу Евфрата под предлогом борьбы с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство»1, хотя на самом деле никогда с экстремистами не воевали, а договаривались с головорезами, выводили их на эти территории. После этого они начали притеснять местных суннитов, в итоге это вылилось в многочисленные бунты и протесты арабского населения в Манбидже и Хасаке.

Баранец подчеркнул, что в курдских незаконных вооруженных формированиях и среди мирного местного населения на севере Сирии сейчас растворено очень много боевиков ИГ1.

«Одним из известных приемов боевиков ИГИЛ1 является растворение. Они рассредоточились среди мирного населения, а также среди курдских вооруженных формирований», — сказал он.

В связи с этим, по его мнению, здесь в бой должны пускаться очень тонкие инструменты, такие как отряды спецназа и разведки.

«Сейчас главное слово должны будут говорить турецкие и сирийские спецслужбы, если они действительно хотят уничтожить ИГИЛ», — пояснил полковник в комментарии изданию «Слово и дело».

Он обратил внимание, что формула операции «Источник мира» заключается в освобождении региона от курдских боевиков и членов ИГ для возвращения туда нескольких миллионов сирийских беженцев, находящихся в Турции.

«Если Турция осуществит задуманное, то это только приблизит окончательный разгром террористических группировок в Сирии», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Баранец рассказал, что несколькими днями ранее ему стало известно о том, что Штаты перебросили на вертолете в неизвестном направлении целую группу главарей ИГИЛ. Эти данные, по его словам, подтверждает разведка РФ и сирийская разведка.

Как сообщалось ранее, турецкая военная операция в САР началась 9 октября для зачистки восточного побережья Евфрата Сирии от курдских террористов, действующих рука об руку с террористами ИГ. После Турция планирует создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. В данную зону выведут сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.