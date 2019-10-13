Не ради чинов и наград. Герой России Владимир Ковтун рассказал, почему гордится Родиной

Полковнику Владимиру Ковтуну, участвовавшему в легендарной операции по захвату первых американских ПЗРК «Стингер», дали звание Героя России спустя 32 года после подвига. Получив награду, он сказал, что горд жить и работать в великой стране.

Указ о присвоении звания Героя России Владимиру Ковтуну подписал президент Владимир Путин. На сайте Кремля говорится, что награда Ковтуну полагается «За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни». Речь идет о спецоперации по захвату американских ПЗРК, которые США поставляли моджахедам.

В 1987 году в Мельтанайском ущелье провинции Кандагар Владимир Ковтун смог захватить первый образец американского «Стингера» — переносного зенитно-ракетного комплекса. Ковтуну и другим спецназовцам пришлось вступить в бой с моджахедами. Он преследовал противника, которому удалось выбежать из убежища. В руке моджахед нес дипломат. Ковтуну, мастеру спорта по стрельбе, удалось обезвредить врага одним выстрелом и забрать трофей — дипломат с полной технической документацией «Стингера» — от адресов американских поставщиков до подробной инструкции по использованию.

Американская сторона не раз заявляла, что никак не участвовала в военном конфликте в Афганистане. Однако захваченный Ковтуном ПЗРК говорил об обратном: полковнику удалось представить неопровержимое доказательство вмешательства США в афганский конфликт.

Звание Героя России — не первая награда Ковтуна. За время участия в боевых операциях в Афганистане офицер получил семь пулевых ранений. Его дважды награждали советской Золотой Звездой героя и орденами Красной Звезды.

По окончании военной карьеры Ковтун занялся нетипичным для бывшего военного хобби — фермерством. Однако офицер не забывает об общественной деятельности: в 2010 году Ковтун учредил фонд содействия развитию военно-патриотического воспитания молодежи и спортивных единоборств.

Ковтун, по собственному признанию, защищал Родину на дальних рубежах вовсе не ради чинов и наград: он предан России потому, что гордится ею. Величие России для Ковтуна — главная награда.