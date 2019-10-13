Сирии угрожают боевики ИГИЛ, бежавшие из тюрем курдских террористов

Группа боевиков «Исламского государства»1, а также члены их семей сбежали из охраняемого лагеря на севере Сирии, который находился под контролем курдских террористических формирований SDF. Как сообщили медиаисточники «автономной администрации», созданной SDF, около 100 человек сумели бежать из лагеря, оставленного охраной вооруженных формирований.

Боевики SDF оставили лагерь в Айн-Иссе после того, как попали под артиллерийский обстрел со стороны турецкой армии в ходе военной операции «Источник мира».

#BREAKING: Nearly 100 persons from #ISIS family members have escaped from Ayn Issa camp in northern #Raqqa following Turkish bombardment that led to withdrawal of Kurdish forces from the area. — Baxtiyar Goran (@BaxtiyarGoran) October 13, 2019

В настоящее время, по сообщениям источников, турецкая армия достигла сирийской автострады М4 — проходящая вдоль всей северной границы Сирии дорога является одной из стратегических целей операции турецкой армии.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал главной целью операции разгром террористов из «Рабочей партии Курдистана» и связанных с ними вооруженных формирований SDF и YPG на севере Сирии. Анкара намерена создать 30-километровую зону безопасности вплоть до трассы М-4, пресечь деятельность курдских террористов и не допустить дальнейшего проникновения на свою территорию оружия, поставленного США.

Курдские формирования объявили, что в случае удара со стороны Турции «не ручаются» за охрану взятых в плен в ходе войны боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» — они могут бежать из лагерей, оставленных SDF и YPG. Стоит отметить, что значительное количество «бывших» боевиков ИГИЛ1 и так находятся на свободе в северной Сирии — за взятки курды отпускали пленных исламистов, позволяя им вместе с семьями селиться в полузаброшенных городах. Даже постоянные нападения «спящих ячеек» ИГИЛ не остановили эту политику.

Использование фактора ИГИЛ, законсервированного в лагерях на оккупированной SDF территории, изначально было информационной стратегией курдских боевиков, отметил с беседе с Федеральным агентством новостей военный эксперт Борис Рожин.

«Курды сами не скрывают, что хотят использовать этот фактор в своей информационной кампании. Так, было объявлено, что снижается число охранников в лагерях для ИГИЛ», — отметил главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад».

Стоит вспомнить, что задолго до реального начала операции «Источник мира» курдские вооруженные формирования и Соединенные Штаты начали использовать фактор ИГИЛ. Так что вполне можно представить, что охрана SDF сама отпустила боевиков. Однако вряд ли эта практика распространится повсеместно — ведь боевики ИГИЛ скорее останутся на занятой SDF территории Сирии, чем будут рисковать в переполненных войсками районах на севере страны.

«Вряд ли они будут всех боевиков просто выгонять на свободу, потому что боевики останутся и в той части Рожавы, которая останется под контролем курдов, и вести свою деятельность они будут в первую очередь на этой территории, — отметил военный эксперт. — Возможно для каких-то информационных мероприятий они могут сделать подобное».

Напомним, о сотрудничестве между силами SDF и террористами ИГИЛ стало известно еще в 2017 году. Во время боевых действий на левобережье Евфрата курды внезапно прекратили атаковать ИГИЛ. Разведка Минобороны РФ сообщила, что в рамках соглашений отряды исламистов свободно проходят между боевыми порядками SDF, при этом по колоннам террористов отказались наносить удары ВВС коалиции во главе с США. Американцы заявили, что «не стали атаковать, поскольку боевики идут сдаваться».

Также впоследствии стало известно, что SDF освобождали за взятки боевиков ИГИЛ из своих тюрем, и разрешали им вместе с родственниками селиться на территории Ракки и других захваченных городов на севере Сирии.

Ряд источников сообщал, что в конце 2017 года главари SDF заключили с ИГИЛ перемирие, в рамках которого получили возможность без боя занять крупнейшие нефтяные месторождения в Заевфратье. При этом авиация американской коалиции под предлогом борьбы с ИГИЛ уничтожила авиаударами все нефтяные месторождения на правом берегу Евфрата — буквально перед тем, как эти районы освободила САА.

Подробнее о том, как действия курдов привели к операции ВС Турции «Источник мира» смотрите в большом материале Федерального агентства новостей (ФАН) по ссылке.

1 Организация запрещена на территории РФ.