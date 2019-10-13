Поклонская назвала неадекватной реакцию МИД Украины на визит крымской делегации в Турцию

Симферополь, 13 октября. МИД Украины отреагировал неадекватными действиями на визит крымской делегации в Турцию. Соответствующее заявление опубликовала депутат Госдумы РФ от крымского региона, заместитель председателя комитета по международным делам Наталья Поклонская в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне представители Крыма впервые посетили Турцию с официальным визитом. Делегацию приняли на высшем государственном уровне. Также состоялся приветственный ужин, на котором выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Теплый прием, радушное гостеприимство, рукопожатие президента — именно так нас встретила Турция», — рассказала ранее Поклонская.

Визит крымской делегации в Стамбул вызвал беспокойство в МИД Украины. Как пишут украинские СМИ, внешнеполитическое ведомство страны направило ноту протеста Анкаре, а также пригласило посла Турции на Украине.

«Считаю что подобное поведение украинского дипломатического ведомства абсолютно неадекватно и смешно. Президент Турции Реджеп [Тайип] Эрдоган проявил мудрость и присущие ему мужскую силу и благородство, приветствуя российскую делегацию у себя в гостях, чего, наверное, не понять поддающимся эмоциям истерики политикам и «дипломатам», оставшимся от старой власти на Украине», — написала Поклонская.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года. Тогда состоялся законный референдум, который власти полуострова решили провести после государственного переворота на Украине. За воссоединение с РФ проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя, однако в Киеве до сих пор звучат возмущения по поводу территориальной принадлежности полуострова. Ранее Поклонская заявляла, что вопрос статуса Крыма закрыт, и эту тему бессмысленно поднимать на встречах в «нормандском формате».