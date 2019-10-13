Эксперт рассказал, почему Дамаск не смог наладить диалог с курдскими террористами

Вашингтон, 13 октября. Все попытки наладить диалог между официальным Дамаском и курдскими террористами провалились. Требования боевиков всякий раз были неприемлемы для официальных властей САР, заявил публицист, востоковед Андрей Онтиков.

Эксперт напомнил о заявлении американского лидера Дональда Трампа о том, что военные США «сделали свою работу» и теперь должны покинуть САР.

«Теперь есть эта зона глубиной в 30 км вдоль границы Турции. Курды уходят, и это хорошо, пусть у них будут свои границы», — сказал политик.

Таким образом, по мнению востоковеда, Трамп фактически похвалил операцию Анкары в Сирии и выразил свое нежелание мешать турецким ВС «чистить» регион от курдских террористов.

«Трамп обещал вывести войска из Сирии, и действия Вашингтона можно рассматривать как первый шаг в этом направлении. Это особенно важно в свете стартовавшей в США предвыборной кампании», — заметил Онтиков в комментарии изданию Nation News.

По его мнению, Штатам было крайне важно уйти от негатива в отношениях с Турцией, которая все больше сближается с Россией, но при этом и не потерять доверия со стороны курдских бандформирований. Иными словами, Вашингтон оказался перед необходимостью усидеть сразу на двух стульях. Из-за такого неудобного положения, как отметил Онтиков, американцы вынуждены были выбрать меньшее из двух зло, а именно — «между двумя союзниками, которые друг для друга являются злейшими врагами».

Он напомнил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Сирии, и вся ответственность за эскалацию полностью лежит на Штатах, потому что после разгрома запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 Вашингтон поддерживал процессы по оформлению курдскими террористами так называемого федеративного региона на востоке Сирии, хотя должен был способствовать передаче этих территорий под контроль официального Дамаска.

Сейчас, по его мнению, огромное значение играет координация действий стран-гарантов перемирия в САР.

Напомним, о начале военной операции «Источник мира» в Сирии турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. По его словам, она проводится против курдских террористов и ИГ1.

Курдские боевики под предлогом «освобождения от ИГИЛ»1 захватили территории на восточном берегу Евфрата, где начали дискриминировать суннитов (коренное население этих земель. — Прим. ФАН). Курдские террористы никогда не вели войны с ИГ, в отличие от ВКС РФ и САА они просто договаривались с экстремистами, даже привлекали их в свои ряды.

1 Организация запрещена на территории РФ.