Симферополь, 13 октября. Крым не просил Украину возобновить поставки воды по Северо-Крымскому каналу и не станет этого делать в будущем. Так первый вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского, который исключил возобновление подачи ресурса на полуостров.

В минувший четверг во время пресс-конференции в Kyiv Food Market Зеленский заявил, что Украина и Россия не обсуждали подачу воды в Крым. Отвечая на вопросы журналистов, он исключил возможность возобновления водоснабжения полуострова.

Как подчеркнул Фикс, Крым сегодня в поставках воды по Северо-Крымскому каналу не нуждается. Полуострову, по его словам, успешно удалось решить этот вопрос, задействовав подземные источники.

«А от перекрытия СКК прежде всего пострадала сама Украина, где происходит заболачивание земель Херсонской области», — обратил внимание он.

По мнению Фикса, Киев из-за своего решения прекратить подачу воды на полуостров недополучает миллионы гривен и вредит тем самым себе и украинцам. Первый вице-спикер Госсовета республики выразил надежду, что однажды Украина и Россия вернут добрососедские отношения и рассмотрят вопрос о поставках воды по СКК.

В заключение Фикс напомнил Зеленскому о месте истока Днепра.

«Украине стоит по-прежнему помнить, что истоки реки Днепр, наполнявшей Северо-Крымский канал, находятся совсем не на ее территории, и она может совсем остаться без воды из-за упрямства своего руководства», — констатировал он.

Напомним, 85% водных потребностей Крыма в пресной воде обеспечивал идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После проведения референдума в 2014 году, на котором жители полуострова приняли решение о воссоединении с Россией, Украина полностью прекратила водоснабжение Крыма.

После того, как регион вошел в состав РФ, канал был перекрыт Киевом, что привело к проблемам у аграриев на севере и в восточной части полуострова. Частично проблема была решена путем переброски воды из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения артезианских скважин.

Киев по прошествии пяти лет все так же безосновательно считает российский регион своей, но «временно оккупированной» территорией и продолжает нападки на Москву, несмотря на то, что Крым вошел в состав РФ демократическим путем в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Ранее киевский оппозиционер и бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что Крым после воссоединения с Россией процветает, тогда как Украина на протяжении «пяти лет бесцельности» превращается в «банку с пауками».