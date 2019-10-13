Песков ответил, почему Путин предпочитает отдыхать в России

Москва, 13 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер предпочитает отдыхать именно в РФ.

Заместитель руководителя администрации президента сообщил, что недавно Владимир Путин провел свой отпуск в Сибири. Вместе с ним красоты природы изучал министр обороны Сергей Шойгу.

«Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая. Конечно, это задача президента — на своем примере популяризировать те места, о существовании которых большинство граждан, может, и не знают», — отметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что Владимир Путин и сам неоднократно отвечал на вопрос о своем отпуске. Песков сообщил, что даже во время отдыха глава государства не перестает думать о работе.

«Я убежден, что президенту вообще не удается никогда переключаться. Слишком большой груз на его плечах и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания», — считает пресс-секретарь президента.

Путин побывал в сибирской тайге накануне своего дня рождения. Глава страны вместе с Шойгу прошелся по лесу, собирая грибы, а также оставил себе на память таежную шишку.

До 2014 года президент России проводил дни рождения на рабочем месте. Федеральное агентство новостей сделало подборку, как Владимир Путин празднует свой день рождения из года в год.