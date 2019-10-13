Прощальный тур группы «Ленинград» побил рекорд по посещаемости. ФАН-ТВ

В Петербурге на «Газпром Арене» прошел завершающий концерт стадионного тура группы «Ленинград».

Своим турне группировка «Ленинград» поставила абсолютный рекорд посещаемости в России. Возможно то самое ощущение праздника, хулиганства и безудержного веселья, которое дарит Сергей Шнуров поклонникам, и хранит в себе секрет популярности. По его словам, чем бессмысленнее текст, тем лучше песня. Более чем за 20 лет существования «Ленинграда» менялись вокалисты, состав группы и манера исполнения, многие песни успели стать народными, но практически на пике славы Сергей Шнуров решил сделать паузу.

«Считаю «Ленинград» сейчас, поставленный на паузу, гораздо уместнее и созвучнее происходящему в стране, нежели я буду дальше придумывать как изобретать новые смыслы в этом абсурде. Будет ли реюнион группировки «Ленинград», я не знаю, обещать я не могу. Мне очень бы хотелось, чтобы группировка «Ленинград» уходила бы так долго, как Алла Пугачева, чтобы мы бесконечно давали прощальные концерты все бы плакали, все бы говорили «До свидания, до свидания», а потом мы бы говорили опять «Здравствуете» — это замечательно», — говорит Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград».

Отпускать Шнурова не хотят и поклонники его творчества, билеты большинства категорий закончились еще за два месяца до шоу. Максимальная стоимость места доходила до 60 тысяч рублей, его даже можно было приобрести и в рассрочку. Но народное признание невозможно измерить деньгами.

«Шнур — это наша жизнь, он — красавчик, мы без него будем просто скучать, тем более такую арену собрать, 70 тысяч не каждые могут. Мы будем скучать и ждать его. Мы Шнура любим, «Ленинград» — это наша сила», — делится впечатлениями Денис Никифоров, поклонник группы «Ленинград».

«Я люблю группу «Ленинград» за их свободу слова, за их умение самовыражаться, за искренность, за позитив, за непосредственность. Решила прийти потому, что это их последний концерт», — говорит Диана Иванова, поклонница группы «Ленинград».

На финальном концерте в Петербурге были учтены прошлогодние недочеты, на этот раз стадион зазвучал совсем по-другому благодаря акустическому занавесу и большому количеству современных звуковых систем.

Позади Калининград, Самара, Москва, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону, а теперь и Петербург.

По словам Сергея Шнурова, таких грандиозных концертов больше не будет, однако новые песни и клипы еще могут порадовать поклонников группы «Ленинград».