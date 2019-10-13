Американский боевой беспилотник сдуло ветром во время испытаний

Вашингтон, 13 октября. Американский боевой беспилотник Kratos XQ-58 Valkyrie получил повреждения в ходе испытательного полета в Аризоне. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил США.

Инцидент произошел на испытательном полигоне «Юма» в штате Аризона. Беспилотник провел полет, который продолжался более 1,5 часа, однако во время посадки дрон получил повреждения. Причиной неудачного приземления стали сильный ветер и эксплуатационные проблемы амортизирующей системы.

Парашютно-тормозная установка сработала в штатном режиме, однако амортизирующая система сработала некорректно, в результате чего беспилотник получил повреждения. В ведомстве подчеркнули, что следующий полет XQ-58A Valkyrie отложен до завершения расследования данного происшествия, передает газета «Известия».

Боевой беспилотник XQ-58A Valkyrie разработан Научно-исследовательской лабораторией ВВС США совместно с компанией Kratos Defense & Security Solutions. Дальность полета XQ-58A Valkyrie достигает более трех тысяч километров. Беспилотник оснащается средствами радиоэлектронной борьбы и авиабомбами.

В конце июня корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил об уничтожении американского беспилотника Global Hawk в небе над провинцией Хормозган в районе Персидского залива. По данным КСИР, американский БПЛА был уничтожен ракетой после того, как нарушил воздушное пространство Ирана. Позднее президент США Дональд Трамп назвал «большой ошибкой» уничтожение Ираном американского беспилотника.