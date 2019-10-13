Российские путешественники назвали самые скучные города Европы

Москва, 13 октября. Специалисты сайта поиска билетов Aviasales провели опрос среди российских туристов и выяснили, какие города Европы показались путешественникам самыми скучными.

Меньше всего россиян впечатлил отпуск в Хельсинки. 39% опрошенных отдали свои голоса за столицу Финляндии. Туристов разочаровала плохая погода и малое количество городских достопримечательностей. В таких условиях путешественники успевали быстро соскучиться по дому.

Серебро рейтинга досталось Братиславе. За нее проголосовал каждый четвертый респондент. Туристы назвали достопримечательности столицы Словакии неинтересными, а также пожаловались на невкусную еду и дорогие сувениры.

«Прогуливаясь по ночной Братиславе в будни, не удивляйтесь тому, что не найдете мест с живой музыкой, а в барах почти не будет людей», — отметили путешественники.

Тройку лидеров замкнули Карловы Вары с 15% голосов. Основная претензия к городу среди опрошенных — отсутствие развлечений.

Также в пятерку рейтинга вошли Мюнхен и Варшава. Туристам не понравились города из-за минимального количества культурных объектов, сообщает URA.RU.

Еще 5% путешественников не планируют больше приезжать на отдых в Пизу, так как «кроме башни нечего смотреть». По 4% голосов получили Вильнюс и Минск за скуку и пустоту соответственно.