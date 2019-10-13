Украинские работники получат право судиться с начальством, но будут лишены социальных льгот

Кабинет министров Украины объявил о завершении работы над измененным вариантом действующего Трудового кодекса. Согласно официальной информации, документ предусматривает целый ряд дополнительных привилегий для наемных работников и выводит их отношения с работодателями на «европейский уровень развития». Одновременно нововведение гарантирует юридическую защиту руководителям крупных предприятий в борьбе с профсоюзами и отдельными активистами. По мнению независимых аналитиков, упомянутый вариант КЗоТ приведет к новому витку безработицы на всей территории от Ужгорода до Мариуполя и оттоку населения из абсолютного большинства регионов страны. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Еще не вступив в свою силу, принципиальные поправки к украинскому кодексу законов о труде вызвали массовые акции протеста рядовых жителей Украины. Только за последние две недели в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и других областных центрах страны свое недовольство очередными планами правительства выразили десятки тысяч активистов. Соответствующие выступления были поддержаны тысячами граждан в относительно небольших населенных пунктах.

«Я слышал, что теперь меня смогут уволить даже за опоздание на работу всего на полчаса, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН один из участников «манифестации несогласных» в Киевской области, зоотехник крупного сельхозпредприятия Андрей Карюк. — До своей конторы из соседнего села летом я добираюсь на велосипеде, зимой хожу пешком. В распутицу — вообще не знаю, приду ли к обеду. Получается, теперь я стану безработным?»

Настроение Андрея разделяет его единомышленница, бухгалтер из Чернигова Ольга С.

«Измененный КЗоТ лишает меня, беременную женщину, права продолжать работу в структуре, которой я отдала около десяти лет, — говорит она. — Мое начальство явно не станет выплачивать мне пособие по уходу за новорожденным ребенком. Что же мне делать?»

Ответ на оба эти вопроса попытался дать премьер-министр Алексей Гончарук. По словам главы украинского правительства, местный Трудовой кодекс в его новом варианте призван «приблизить страну к нормам Европы».

«Мы по примеру развитых [европейских] стран просто обязаны упростить для руководителей организаций процедуру увольнения нерадивых сотрудников, — отметил он. — Сейчас отдельно взятому главе компании или предприятия сложно «распрощаться» с человеком, который недобросовестно исполняет свои обязанности. В то же время инициативный работник не может пойти против воли начальника. Но уже скоро все изменится кардинальным образом».

Насколько «кардинально» все изменится, указывается в пояснительной записке к рассмотренному кабмином документу. В ней, в частности, сказано, что документ расширяет возможности обжалования отдельно взятым сотрудником действия начальства по его увольнению или сокращению заработной платы. Помимо прочего, каждый внештатный сотрудник (фрилансер) той или иной структуры автоматически получит право на оплачиваемый отдых или больничный.

«Но вот ведь в чем дело: одновременно начальник структуры, особенно если речь идет о частном предприятии, может игнорировать любые решения или резолюции профсоюзных организаций, — рассказал ФАН юрист Виктор Барчук. — Например, поправки к КЗоТу разрешают не оплачивать затяжные больничные для рядовых сотрудников, а в случае, если тот или иной человек брал до пяти бюллетеней за год, — попросту его увольнять. Еще одним странным параграфом в этом документе является возможность увольнения теми же руководителями своих беременных сотрудниц или отказ в сохранении за роженицами места работы на период декретного отпуска. Все это приведет к прямому сокращению социальных льгот, что явно не имеет ничего общего с так называемыми «европейскими ценностями».

«Все это приведет сначала к очередному обнищанию населения Украины, а затем и к массовой эмиграции трудоспособного населения, — подчеркивает социальный психолог Елена Мильто. — Даже те немногочисленные украинцы, которые еще недавно верили в возможность нормально жить и работать на родине, устремятся туда, где их работа наверняка будет оценена по достоинству — в Россию и ряд стран ЕС».

Что-либо добавить к сказанному сложно.