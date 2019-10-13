Депутат Госдумы рассказал, как новый храм поможет благоустройству Екатеринбурга

Екатеринбург, 13 октября. Жители Екатеринбурга выбирают новое место для строительства храма Святой Екатерины. Горожанам предложили проголосовать за одну из двух площадок: бывшее здание приборостроительного завода по улице Горького и набережная за Макаровским мостом. Депутат Госдумы Андрей Альшевских объяснил, как строительство нового храма поможет благоустройству Екатеринбурга.

Парламентарий рассказал, что лично принял участие в голосовании. По его словам, он поддержал площадку у Макаровского моста.

«Там нет такой плотной застройки, как у первой площадки — приборостроительного завода, за который агитировали многие. Строительство храма может дать толчок к комплексному развитию этой территории», — объяснил свой выбор депутат.

Альшевских рассказал, что возле Макаровского моста расположен участок с большим количество ветхого жилья. Эту территорию несколько раз пытались привести в порядок, однако аварийные строения по-прежнему не снесли. По словам депутата, на участке стоят около десяти двухэтажных бараков.

«Само по себе место позволяет построить храм. Был застройщик, который хотел заниматься строительством жилья. Территория большая, интересная, в центре города», — отметил парламентарий.

Альшевских пояснил, что есть еще одна причина, по которой храм нужно строить именно за Макаровским мостом. По словам депутата, это поможет облагородить центр города, поскольку местные власти вкладывают туда финансовые средства довольно неохотно. Парламентарий подчеркнул, что участок, на котором расположен приборостроительный завод, облагораживать не нужно, поэтому возведение храма здесь обойдется значительно дешевле. Альшевских подчеркнул, что неправильно выбирать площадку только по принципу экономии денег.

«Считаю, что неправильно, когда чиновники начинают мыслить такой категорией — куда бы нам меньше вкладывать деньги. Если выиграет та площадка, за которую я проголосовал, то власти будут вынуждены вкладывать в нее деньги: им нужно будет благоустраивать набережную, появится новое общественное пространство для жителей Екатеринбурга. У нас очень мало таких территорий, поэтому это было бы здорово в целях развития города Екатеринбурга», — рассказал Альшевских «Политике сегодня».

Напомним, изначально храм Святой Екатерины собирались построить на месте сквера, однако екатеринбуржцы выступили против этой площадки. Тогда горожанам предложили выбрать другое место. На данный момент голосование уже признано состоявшимся. Первые результаты объявят 14 октября, пишет URA.RU.