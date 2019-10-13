Угодившая в наркоскандал Бочкарева собралась в гастрольный тур

Москва, 13 октября. Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева объявила, что собралась в гастрольный тур со своей театральной труппой.

По словам актрисы, ее ждет множество городов и спектаклей.

«Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах… Переезды, перелеты, выкладываешься на полную на сцене и опять в дорогу», — написала она в Instagram.

Подписчиков артистки новость озадачила, поскольку совсем недавно Бочкарева угодила в наркоскандал — СМИ сообщали, что ее задержали с запрещенными веществами. Друг актрисы утверждал, что у нее парализовало половину лица.

В конце сентября российскую актрису, по данным СМИ, задержали в Москве с наркотиками в нижнем белье. В Сети была опубликована запись разговора звезды с правоохранителями. Сама артистка информацию о задержании опровергает и говорит о том, что на скандале вокруг ее имени непорядочные люди пытаются нажиться и испортить ее репутацию.

При этом друг звезды Андрей Ковалев признался, что в отношении Бочкаревой возбуждено уголовное дело, адвокаты запретили ей общаться с прессой. Он уточнил, что подруга больна.

Однако этому не поверила блогер Лена Миро, которая считает сообщение о парализации лица актрисы попыткой «отрицать все до последнего».

В начале октября соседи сообщили о внезапном исчезновении актрисы. Они рассказали, что раньше часто встречали ее возле дома, но после скандала она перестала где-либо появляться. Бочкарева спустя время вышла на связь.