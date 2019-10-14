Десятки сирийских семей вернулись в район Дамаска из лагеря в Ливане

Дамаск, 14 октября. Еще несколько семей сирийских беженцев вернулись в родные деревни и города, находящиеся под контролем сирийской правительственной армии, через пограничный переход «Замрани», находящийся рядом с Ливаном. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Несколько автобусов и грузовиков вошли в пункт пересечения границы в районе Каламун в окрестностях Дамаска. Все они прибыли из Ливана.

Медицинские мобильные бригады, находящиеся у контрольно-пропускного пункта, оказали всю необходимую медицинскую помощь возвращающимся беженцам и их детям по прибытии на пункты пропуска. В первую очередь, они проводили необходимую вакцинацию. Кроме того, первую помощь получили все раненые и пострадавшие.

Ряд вернувшихся на родину людей выразили свою благодарность сирийской правительственной армии за ее героизм и жертвы, в результате которых были освобождены деревни и города. Это позволило простым людям вернуться на родину после многих лет скитаний. По словам людей, возвращение основных служб в родные районы побудило их вернуться и начать практиковать свою обычную жизнь.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе сотни сирийских беженцев прибыли в свои родные деревни и города, освобожденные Сирийской арабской армией (САА) от террористических группировок. Люди целыми семьями прибывали через пограничные пункты «Ад-Дабуссия», «Замрани» и «Джейдет Ябус». Массовый приток мирного населения на родину связан с масштабной программой сирийского правительства по возвращению всех перемещенных лиц на свою родину.

По словам очевидцев, с территории контрольно-пропускных пунктов прибыло несколько десятков автобусов и грузовиков с мирными жителями.