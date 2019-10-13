Сирия, 13 октября. Боевики ИГ1 бегут из курдских лагерей в Ракке. Тель-Абъяд взят турецкой армией. Правительственные силы наносят авиаудары по опорным пунктам джихадистов «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по боевиками альянса «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с джихадистами близ поселка Арбейн и деревни Ариха в южных районах провинции Идлиб, разместили подкрепление близ городов Аль-Баб и Арима в Алеппо.

«Исламское государство1»: устроило побег из курдского лагеря беженцев в районе Айн-Иссы в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обмениваются ударами с сирийской армией на юге Идлиба в районе высот Джебель Шахшабу.

Курды: потеряли 31 бойца на северо-востоке Сирии, обстреляли в Алеппо гражданский автомобиль, открыли огонь по мирным поселениям у сирийско-турецкой границы - есть жертвы среди гражданских.

ВС Турции и союзные силы: штурмуют на севере Ракки Тель-Абъяд, взяли под свой контроль 70 километров участка трассы М-4 на севере Сирии, заявили, что сумели взять город Тель-Абъяд в Ракке.

Провинция Алеппо

Заявляется, что боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) обстреляли гражданский автомобиль на дороге между поселком Аль-Галдура и городом Джераблус, что привело к гибели и ранениям мирных жителей, о чем сообщает новостное агентство Aleppo AMC.

Медиаресурс из числа приближенных к боевикам «вооруженной оппозиции» распространяют информацию об обстреле позиций боевиков в районе поселка Хрейтан, который ведет со стороны позиций артиллерии Сирийской арабской армии (САА), как указывает новостное агентство Masar Press Net. Сведений о жертвах среди исламистов не поступало.

Конвой подкрепления Сирийской арабской армии (САА) прибыл в окрестности города Аль-Баб и к поселку Арима. Ранее подкрепление и бронетехника были размещены близ города Манбидж. Напомним, что агентство «Спутник» сообщало ранее, что по данным, полученным от анонимного военного источника, сирийская армия развернула свои позиции в рамках соглашения, заключенного между Россией, Сирией, США и альянсом SDF, которое предусматривает ввод тяжелого и среднего вооружения в район Манбиджа.

Провинция Идлиб

Самолеты ВВС Сирии совершили боевой вылет на юг Идлиба, где ударили по позициям боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» в районе поселков Арбейн и Маар-Ширин на высотах Джебель Шахшабу, как указывает новостной ресурс Aleppo AMC.

САА обстреляла из тяжелой артиллерии укрытия джихадистов в районе поселка Джебла и вокруг города Джиср-аш-Шугур и деревни Ариха. По словам корреспондента агентства Enab Baladi. На юге Идлиба ВВС Сирии также нанесли точечные удары по опорным пунктам террористов Джиср-аш-Шугура на юго-западе провинции.

Провинция Ракка

Протурецкие силы объявили о взятии посёлка Аль-Халедия и Тахин западнее города Айн-Исса, как передает новостной портал Aleppo AMC. Позже бойцы заявили о взятии Тель-Абъяда.

Лагерь для беженцев под городом Айн-Исса на подконтрольной курдам территории покинули 3000 беженцев. Корреспонденты портала Vegend News отмечают, что как минимум 100 из них были из числа террористов ИГИЛ1, которых курды свезли в лагерь в 2018 году, после оккупации города Багуз. Так как большая часть курдских боевиков сейчас переброшена на север к границе с Турцией и на оборону Тель-Абъяда и Рас-аль-Айна, а часть дезертировала со своих постов, оставленные без присмотра лагеря беженцев погружаются в состояние хаоса. Кроме того, сирийские курды заявили ранее, что в случае наступления турецких войск они больше не будут уделять первостепенное внимание охране тюрем и лагерей, где содержатся боевики «Исламского государства» и сдержали свое обещание. Позднее глава пресс-центра SDF Мустафа Бали заявил, что почти все заключенные лагеря в Айн-Иссе сбежали.

«Демократические силы» объявили, что потеряли 31 своего бойца в столкновении с турецкой армией к северо-востоку от Сирии, как указывает медиаресурс Halab Today TV.

Провинция Хасака

Протурецкие силы выпустили заявление, что им удалось взять под полный контроль участок международной трассы М-4, которая связывает провинции Ракка и Хасака. Общая протяженность участка магистрали составляет 70 км, как уточняет Twitter-канал Aleppo AMC. Отметим, что трасса М-4 является главной целью операции ВС Турции по созданию зоны безопасности на севере Сирии. Ее контроль обеспечит пресечение передвижений боевиков от Кобани до иракской границы.

Сообщается, что протурецкие бойцы вошли в поселок Ад-Духма и Ар-Рауя к западу от Рас-аль-Айна и приступили к штурму города, после длительной перестрелки с курдскими радикалами SDF, как информирует новостной портал Baladi News. Курдские активисты заявили в ответ, что бои идут только на западной и восточной окраинах Рас-аль-Айна, но в сам город турки не проникли.

Портал ANHA передает, что курды сбили турецкий разведывательный беспилотник, а также убили семь военнослужащих турецкой армии и союзных сил. Два турецких журналиста пострадали в турецком приграничном городе Нусайбин при обстреле со стороны Сирии, о чем сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска». Также по информации портала Halab Today TV, в поселке Акджа-Калла несколько человек пострадали в результате обстрела через границу с позиций боевиков SDF. Один мирный житель ранен в турецкой провинции Шанлыурфа из-за разрыва снаряда, выпущенного курдами.

1 Организация запрещена на территории РФ.