Путин рассказал, что мешает Трампу восстановить отношения с Россией

Дубай, 13 октября. Внутриполитическая ситуация в США не позволяет главе Белого дома Дональду Трампу нормализовать отношения с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что в ходе предыдущей президентской предвыборной кампании Дональд Трамп говорил о необходимости нормализации двусторонних отношений с Россией, однако к настоящему моменту этого достигнуть не удалось. Путин отметил, что у российской стороны нет претензий по данному вопросу, так как нынешняя внутриполитическая ситуация в США не позволяет Трампу улучшить отношения с Россией.

«Внутриполитическая повестка в США не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений», — сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

Глава государства также добавил, что Москва будет улучшать отношения с Вашингтоном на столько, насколько этого захочет американская сторона, передает газета «Известия».

Кроме того, Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет, отметив, что Россию она в любом случае затронет в наименьшей степени благодаря передовым вооружениям.

Ранее Владимир Путин заявил, что внутриполитическая борьба в США приобрела крайние формы на фоне предстоящих президентских выборов. По его словам, необходимо учитывать данный фактор, так как он создает препятствия для нормального диалога между Москвой и Вашингтоном.