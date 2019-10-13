Панамское грузовое судно затонуло у берегов Японии, экипаж ищут

Токио, 13 октября. Панамское грузовое судно Jia De затонуло в Токийском заливе из-за тайфуна «Хагибис». На борту корабля находилось 12 моряков, спасти удалось только троих, судьба девяти человек неизвестна.

О трагедии сообщило информационное агентство Kyodo. Известно, что в Токийском заливе судно стояло на якоре. Ко дну Jia De пошел накануне вечером. По данным японской береговой охраны, членами экипажа являются семь граждан Китая, трое граждан Мьянмы и два вьетнамца.

Как сообщал ранее телеканал «360», в Японии тайфун унес жизни восьми человек, еще 120 были ранены, 24 числятся пропавшими без вести. Почти 1,6 млн жителей нескольких префектур были эвакуированы. Сейчас наиболее тяжело дела обстоят в префектуре Нагано, где вышла из берегов река Синано.