Сирийские беженцы массово возвращаются в родные деревни из Ливана

Дамаск, 14 октября. Сотни сирийских беженцев вернулись в свои родные деревни и города, освобожденные Сирийской арабской армией (САА) от террористических группировок. Люди прошли через пограничные пункты «Ад-Дабуссия», «Замрани» и «Джейдет Ябус», передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Массовый приток мирного населения на родину связан с масштабной программой сирийского правительства по возвращению всех перемещенных лиц на свою родину.

По словам нашего корреспондента, находящегося на пункте пересечения «Джейдет Ябус», накануне с ливанской территории прибыло несколько автобусов и грузовиков, перевозящих сотни сирийских граждан, которые были вынуждены покинуть республику из-за действий террористических организаций. Власти сделали все возможное, чтобы люди захотели вернуться в свои дома после освобождения регионов. В частности, усилиями местных властей была восстановлена вся поврежденная инфраструктура, необходимая для жизнеобеспечения.

Кроме того, в городах и населенных пунктах продолжаются ремонтные работы. Специально обученные бригады занимаются очисткой территорий от мусора и обломков, оставшихся после военных действий.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Ранее сообщалось, что сотни жителей Кусейра продолжают возвращаться домой. Совсем недавно в регион прибыла новая партия из 150 сирийских семей, которые были вынуждены скитаться из-за терроризма.

Прибытие беженцев в Кусейр началось еще несколько недель назад и продолжается до сих пор. Сирийские власти предоставляют все основные услуги возвращающимся семьям, которые впоследствии будут работать над восстановлением города, каким он был до войны — сельскохозяйственным, с большими экономическими возможностями. Промышленная палата Хомса и Директорат промышленности оценили состояние разрушенного города на сегодняшний день и разработали план по переоснащению отрасли и предоставлению возможностей трудоустройства для возвращающихся семей.