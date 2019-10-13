Семьи боевиков ИГ сбежали из лагеря на севере Сирии

Дамаск, 13 октября. Курдская автономная администрация сообщила о бегстве семей боевиков ИГ1 (деятельность организации запрещена на территории РФ. — Прим.ФАН) с территории на севере Сирии, где сейчас проходит операция «Источник мира».

Лагерь Айн-Исса в провинции Ракка располагается на земле, контролируемой курдскими боевиками. Турецкие военные во время вооруженной операции «Источник мира» вплотную приблизились к поселению, где располагаются члены семей террористов.

«Некоторые из них действительно смогли сбежать после обстрела, совершенного наемниками, что представляет собой поддержку возрождения группировки ИГ», — сообщает Курдская автономная администрация.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира», направленной против располагающихся в Сирии курдских вооруженных формирований, которые якобы ведут борьбу с ИГ, но на самом деле включают боевиков в свои ряды.

Отметим, что вооруженные формирования, называющие себя курдами, не имеют отношения к мирному населению. Боевики Рабочей партией Курдистана захватили восточное побережье Евфрата и убивают местное население, прикрывая это якобы террористической зачисткой.

Ранее сообщалось, что турецкие войска заняли поселение Сулук, расположенное на северо-востоке сирийской провинции Ракка.

1 Организация запрещена на территории РФ.