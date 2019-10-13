Армия Турции освободила центр сирийского Рас-аль-Айна от курдских боевиков

Анкара, 13 октября. Вооруженные силы Турции и бойцы так называемой Свободной сирийской армии (ССА) освободили центр сирийского города Рас-аль-Айн от курдских террористов.

По данным турецкого телеканала NTV, в индустриальной зоне на востоке города все еще идут бои. Министерство обороны Турции в свою очередь уже опубликовало фото, на которых можно видеть, что в центре Рас-аль-Айна уже находится турецкий спецназ.

В коалиции «Демократические силы Сирии» заявляют, что их подразделения были переброшены в Рас-аль-Айн из других районов Хасаки по приказу командования. Турецкие ВВС наносят удары по их позициям, бои развернулись в окрестностях и промышленной зоне Телль-Бейдара, сообщает ТАСС.

По данным Анатолийского агентства, сегодня турецкие военные очистили от курдских террористов поселок Сулук на юго-востоке региона Телль-Абъяде. Всего СМИ сообщают, что за первые пять дней операции «Источник мира», которую Анкара проводит с 9 октября, армия Турции заняла 20 населенных пунктов на северо-востоке САР.

Напомним, Турция проводит антитеррористическую операцию в Сирии для создания зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Важно, что она направлена именно против вооруженных курдских формирований. Они заявляют, что находятся в Сирии якобы для того, чтобы бороться с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство»1, хотя на самом деле никогда с ними не воевали, а наоборот — привлекали экстремистов в свои ряды. Войну с ИГ1 они использовали как предлог для захвата территорий на восточном берегу Евфрата, исторически заселенных суннитами. Здесь курдские террористы творят настоящий беспредел: притесняют коренное население, под видом зачисток от игиловцев убивают мирных жителей или заставляют их воевать на своей стороне.

Известно, что курдские бандиты выводили тысячи боевиков ИГ из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз в Аш-Шаддади и Ат-Танфе. Там они формируют спящие ячейки, готовые в удобный момент атаковать Сирию.

1 Организация запрещена на территории РФ.