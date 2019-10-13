В Екатеринбурге начался опрос о площадке для храма святой Екатерины. События дня. ФАН-ТВ

Россия уличила США в миллиардном долге перед ООН Непростые времена настали для Организации объединенных наций (ООН). И дело даже не только в визовом скандале, прогремевшем на Генассамблее в Нью-Йорке, но и в финансовых трудностях. Российский МИД обвинил США в попытке сорвать работу ООН. Речь идет о денежных обязательствах Штатов — нет, не о злополучном госдолге, а о задолженности перед бюджетом всемирной организации. Он не досчитался от Вашингтона уже более миллиарда долларов. Об этой проблеме, как сообщает наш МИД, на днях заговорил генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, организация вынуждена работать в условиях жесткой экономии: в первую очередь это затронет бюро переводов, чей объем документов будет ограничен. Россия в свою очередь призвала все страны следовать своему примеру: своевременно платить членские взносы.

В Екатеринбурге начался опрос о строительстве храма Эпопея со строительством храма святой Екатерины выходит на финишную прямую. В Екатеринбурге начался опрос, который, наконец, поможет выбрать для собора подходящую площадку. В окончательный шорт-лист попали два адреса: участок на улице Горького и берег пруда за Макаровским мостом. Эти варианты отобраны из более чем 60, предложенных местными жителями. Проголосовать екатеринбуржцы могут в специальных опросных пунктах — их открылось более 50. Явка уже превысила 10 тыс. человек — заветную галочку в бюллетене поставил и глава города Александр Высокинский. «Задача всего городского сообщества — создать новый механизм взаимодействия. И Екатеринбург сегодня снова в авангарде, в пионерах вот этих новых методов работы с населением. Нам очень качественно нужно этот первый опыт провести», — Александр Высокинский. Изначально строительство храма святой Екатерины планировалось в сквере у городского Драмтеатра. Однако в мае это вызвало бурное недовольство у защитников «зеленой зоны». Они вышли на митинги, а затем попытались снести ограждения застройки. Власти призвали активистов к диалогу, и он, судя по всему, удался.

Саратов прощается с убитой школьницей Лизой Киселевой А в Саратове повод для общественного резонанса куда более печальный. Сотни горожан пришли к храму святых апостолов Петра и Павла, чтобы проститься с девятилетней девочкой Лизой Киселевой. В их числе родные, близкие, друзья семьи и просто неравнодушные россияне, которых возмутило страшное преступление. Напомним, что девочка пропала 9 октября, когда отправилась в школу. Позднее ее нашли мертвой, а предполагаемый убийца, 35-летний мужчина, был задержан. Он уже признался в содеянном. Жители Саратова вышли на митинг, требуя наказать преступника по всей строгости — эту тему подхватили и другие россияне, вновь заговорившие об отмене моратория на смертную казнь для педофилов и детоубийц. Дискуссии разгорелись даже в Государственной Думе, но законодательных инициатив пока не предложено.