Посол России в Латвии возложил цветы к памятнику Освободителям Риги

Рига, 13 октября. Около 100 человек, в числе которых политики и дипломаты, возложили цветы к памятнику Освободителям Риги в рамках мероприятий, приуроченных к годовщине избавления латвийской столицы от немецко-фашистских войск в 1944 году.

Участие в возложении цветов к мемориалу приняли посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов, депутат Европарламента Татьяна Жданок, члены Сейма Латвии и рижской Думы и многие другие.

В течение дня запланированы также торжественные мероприятия в районе Кишозера, где проведут реконструкцию форсирования озера советскими войсками. Кроме того, состоится конференция с участием российского посла в Доме Москвы и торжественный прием, посвященный годовщине памятного события.

Напомним, Ригу освободили от немецких захватчиков вечером 13 октября 1944 года. Минобороны РФ к 75-летию памятного события в рамках спецпроекта «Огни свободной Риги» обнародовало рассекреченные архивные документы, среди которых — план Рижской наступательной операции и политдонесение Ленинградского фронта.

В последнем сообщается, что осенью 1941 года в 17 километрах от Риги в месте Саласпилс нацистами был организован концентрационный лагерь для политических заключенных. Рижане называли это место «лагерем смерти и ужаса».

Несмотря на подвиг советских солдат, которые освободили Прибалтику в рамках масштабной операции, страны Балтии полагают, что с 1940 по 1991 год были якобы «оккупированы» СССР. Россия как правопреемница Советского Союза с этой позицией категорически не согласна.

Москва не раз заявляла, что речи о «советской оккупации» стран Балтии быть не может. Присоединение Прибалтики к СССР рассматривается как процедура, соответствовавшая нормам международного права.