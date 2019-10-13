Эксперт рассказал, как курдские террористы спровоцировали операцию Турции в Сирии

Санкт-Петербург, 13 октября. Оценивая военную операцию Турции на севере Сирии необходимо учитывать, что она направлена не против курдского народа, а против конкретной политической организации. Соответствующее заявление сделал руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев.

Отметим, что противником турецкой армии на турецко-сирийской границе является SDF — структура, носящая название «Демократические силы Сирии». Существование SDF вызвало ряд социальных и этнополитических проблем в Сирии. Эта организация захватила контроль над обширными территориями, на которых исторически проживали арабы-сунниты, а не курды. SDF дискриминирует и притесняет местное население, являясь, таким образом, типичной организацией ближневосточных боевиков.

Исаев подчеркнул, что в SDF входят некоторые арабские племена, однако курды представляют там значительное большинство.

«По этой причине они формируют повестку этой организации. Поэтому одним из парадоксальных моментов, когда разговор заходит о едином сирийском государстве, является то обстоятельство, что территория так называемой Рожавы, которую сегодня контролирует SDF, должна быть также включена в состав Сирии и подчиняться Дамаску», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что курдские террористы вели длительные переговоры с официальным Дамаском по поводу своего включения в состав Сирии, однако компромиссный вариант так и не был найден. Исаев подчеркнул, что курды требуют предоставить им слишком обширную автономию.

«Курды требовали существенных прав и автономии, а Дамаск требовал разоружения всех курдских военных частей. В принципе, здесь имеет место история, которая повторялась на протяжении долгого времени между Дамаском и курдами, между Багдадом и курдами, то есть, по сути своей, мы видим, как курды продолжают гнуть свою линию», — пояснил эксперт.

По словам Исаева, SDF определенным образом связана с террористическими группировками, в том числе и теми, которые действуют на территории Турции.

«В частности, это Рабочая партия Курдистана. Мы же просто должны обратить внимание на то обстоятельство, что очень много различных группировок и сил находятся сегодня под зонтиком SDF», — отметил эксперт.

Исаев подчеркнул, что SDF связана с достаточно радикальными организациями, которые не готовы идти на компромисс. Эти формирования своей деятельностью подтверждают претензии Анкары к SDF, при этом в организации не намерены как-либо решать данную проблему.

«Турция здесь в большей степени пытается не дать курдам получить большую «автономию». И здесь в коей-то веки Эрдоган вместе с президентом Сирии Асадом находятся на одной стороне, поскольку ни Анкаре, ни Дамаску, не нужен такой независимый сирийский Курдистан», — сказал Исаев в беседе с «Экономикой сегодня».

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. Цель Анкары создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы, чтобы пресечь перемещения боевиков по трассе М-4.

Операция Турции направлена против курдских вооруженных формирований, которые захватили восточный берег Евфрата под предлогом войны с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), сотрудничающей с радикалами из SDF. На деле курдские боевики не вели борьбу с террористами, а включали их в свои ряды. Кроме того, курдские вооруженные формирования выводили террористов запрещенной в РФ ИГИЛ1 из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз США в Аш-Шаддади и Ат-Танфе. Таким образом, при пособничестве курдских боевиков были созданы спящие ячейки террористической организации, готовые в любой момент атаковать Сирию.

1 Организация запрещена на территории РФ.