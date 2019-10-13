Подставные фонды для эмигрантов — как Ходорковский продолжает спонсировать Навального

В Варшаве в четверг, 10 октября, завершился Форум Бориса Немцова, на котором руководители российской несистемной оппозиции встретились со своими зарубежными кураторами и обсудили дальнейшую тактику по попыткам дестабилизировать ситуацию в России. Так, главным спикером мероприятия стал старший научный сотрудник Стэндфордского университета Фрэнсис Фукуяма, основоположник идеологии американской исключительности.

Другим неожиданным гостем форума стал российский блогер, автор идеологии собственной исключительности Алексей Навальный. Присутствие оппозиционера на мероприятии продемонстрировало, что его публичные отношения с олигархом хоть и испортились, но он продолжает пользоваться площадками Ходорковского для самопиара. Кроме того, прошедший форум показал и новые схемы по переправке денег со счетов сбежавших из России миллиардеров в карманы руководителей ФБК. Теперь финансовой прокладкой между оппозиционерами стали российские эмигранты, осевшие в Европе и США.

Новые схемы старого пройдохи

Среди оппозиционеров не принято упоминать, что вдохновителем, организатором и главным спонсором создания Фонда Бориса Немцова выступил Михаил Борисович Ходорковский. Так, первый форум был открыто организован и спонсирован принадлежащей олигарху организацией «Открытая Россия» (признана нежелательной в РФ). Более того, на мероприятии присутствовал и сам владелец. В дальнейшем лицом организации стала дочь покойного политика Жанна Немцова, а Ходорковский и его структуры дистанцировались от фонда и форума.

Однако олигарх не бросил свое детище, а лишь ушел в тень, на замену скомпрометированной «Открытой России» пришли другие фонды, ассоциации и организации. В России они малоизвестны в силу того, что основным фронтом их деятельности являются диаспоры российских эмигрантов за границей.

Их главная задача — не переслать деньги Ходорковского и иностранных структур российским оппозиционерам, а вынудить это сделать россиян, осевших в Европе и США. Такая схема позволяет скрыть прямые контакты Ходорковского, фондов Джорджа Сороса и различных западных «демократических» НКО с Алексеем Навальным, его «Фондом борьбы с коррупцией» и другими руководителями так называемой несистемной оппозиции.

Формально в такой ситуации заказчики выступают лишь организаторами «просветительских» мероприятий, на которых эмигрантам буквально продают российскую оппозицию. Схема во многом построена на принципах сетевого маркетинга.

Эмигрантская русофобия

Прошедший Форум Бориса Немцова — одно из таких мероприятий. На него съехались известные российские оппозиционеры и их иностранные координаторы. Все вместе они рассказали собравшимся, как страшно живется в России и что она угрожает всей Европе. Об этом красноречиво свидетельствует даже главная тема мероприятия — «Стратегии против страха в России и за ее пределами».

Российских журналистов форум освещать не пригласили, зато на него приехали представители одного из крупнейших немецких СМИ Deutsche Welle и самая читаемая польская газета «Выборча». Оба издания пользуются большой популярностью среди эмигрантов, у DW есть даже русскоязычная версия.

Организаторами форума также выступили эмигрантские организации: «Центр польско-российского диалога и согласия» и ассоциация «За единую Россию». Последняя особенно интересна как личностями своих основателей, так и функциями.

Одним из учредителей ассоциации является Валентина Чубарова, дочь российского сатирика-оппозиционера Виктора Шендеровича. Ассоциация «За свободную Россию» рассказывает российским эмигрантам в Польше, Германии, Украине и прибалтийских странах о «творящихся на Родине ужасах» и «оппозиционных героях». Одна из распространяемых Чубаровой идей — обязанность России покаяться перед Европой за все «преступления» вплоть до XVII века.

Интересно, что польская организация по своей структуре и функциям полностью скопирована с одного американского фонда, да еще на столько точно, что похожи даже названия — «Свободная Россия» (признан в РФ нежелательным).

Фонд возглавляет бывший помощник главы Госдепартамента США Дэвид Крамер, а спонсируют организацию фонды Сороса, Рокфеллера, Маккейна и аффилированные с ними организации. «Свободная Россия» работает с эмигрантами в Америке, а также имеет филиалы на Украине и в Грузии. Цель фонда аналогична — рассказать Западу «правду» о ситуации в России от лица эмигрантов. Одним из главных партнеров в этом деле выступает «Открытая Россия» Ходорковского.

Спонсируем сами себя

Еще одним примечательным организатором форума Немцова оказался польский ВОТ-Фонд. Эта организация является детищем Анастасии Сергеевой, по удивительному совпадению члена правящего совета ассоциации «За свободную Россию». Именно через фонд ассоциация получает основное финансирование.

Стоит отметить тот факт, что Сергеева является выпускницей специальных курсов «по подготовке лидеров» Йельского университета США. Точно такие же курсы в свое время прошел Алексей Навальный и его ближайший помощник Леонид Волков.

Откуда получает финансирование сам ВОТ-Фонд Сергеевой, не известно, однако крайне маловероятно, что сразу две напрямую связанные структуры, отвечающие за организацию форума Немцова, не имеют доступа к финансам Ходорковского. Более того, такая схема построения НКО, которые финансируют сами себя, характерна как раз для олигарха. В свое время она была нагло использована в России через оппозиционную журналистку Евгению Альбац.

В 2013 году Альбац получила единоличный контроль над газетой The New Times (ООО «Новые времена»), в которой числился только один сотрудник — она сама. Несмотря на столь маленький штат, «Новые времена» показали удивительный финансовый успех. В 2014 году издание с одним сотрудником заработало 47 миллионов рублей, а в 2015-м уже все 50 миллионов.

Впрочем, правоохранительные органы быстро раскрыли секрет успеха Альбац. Для спонсирования журналистка организовала «Фонд поддержки свободы прессы» (признан нежелательным в РФ). Свободной Альбац сочла только себя, потому что фонд спонсировал исключительно The New Times, в которой, как упоминалось ранее, работает только она. Проще говоря, женщина создала фонд поддержки себя любимой.

К тому моменту, как схемой заинтересовались следователи, газета Альбац получила через ее же фонд 22 миллиона рублей только от иностранных НКО. Жертвователями оказались беглые российские миллиардеры — Дмитрий Зимин, Михаил Фридман, Евгений Чичваркин и другие. Все они так или иначе завязаны на Михаила Ходорковского.

В сложившейся ситуации совершенно очевидно, что Ходорковский использовал беглых бизнесменов, «Фонд поддержки свободы прессы» и газету Альбац исключительно как прикрытие для перевода денег в Россию. Куда журналистка выводила оставшиеся после выплаты себе зарплаты деньги, доподлинно не известно, но крайне маловероятно, что олигарх просто дарил миллионы Альбац. Очевидно, финансы шли близкому другу журналистки Алексею Навальному, тем более что именно она писала блогеру политическую часть его «предвыборной программы».

Именно по такой схеме Ходорковский спонсировал блогера во время его «президентской кампании — 2018» через Леонида Волкова. Он якобы выполнял заказы по социологическим исследованиям в России для одной из прибалтийских НКО, но по факту работы не проводились, хотя финансы Волков успешно осваивал и распределял их по счетам сотрудников ФБК. Только с помощью этой схемы, которая была использована всего два раза, Навальный получил 60 тысяч долларов.

Деньги и ненависть

Таким образом, вырисовывается новая схема, выстроенная на старых принципах, как Ходорковский спонсирует мероприятия, на которых подготовленные в университетах США агенты влияния свободно встречаются со своими американскими кураторами и обсуждают дальнейшие планы действий, направленных на подрыв российской стабильности и государственности. Эти же организации выбивают из российских эмигрантов пожертвования, которые отправляются на счета Навального и его приближенных.

Совсем не случайно, что начавшаяся в сентябре проверка финансирования ФБК выявила источники зарубежного финансирования, в связи с чем фонд Навального был признан иностранным агентом.

Как видно, конфликт вовсе не мешает Ходорковскому финансово обеспечивать блогера и его антироссийскую деятельность, хотя схемы значительно усложнились. Сам Навальный также не брезгует пользоваться деньгами своего «заклятого друга». Оба персонажа сразу забывают о своей гордости, когда речь заходит о деньгах и выполнении поручении своих западных покровителей.