Покров 2019: история, свадебные приметы, гадания и заговоры, что нельзя делать 14 октября

Осенние листья дождем осыпаются с деревьев, землю вот-вот накроет первый снег, это значит, что наступает Покров Пресвятой Богородицы — очень важный славянский народно-православный праздник.

Когда отмечается Покров 2019

Полное название праздника, который в православии считается великим, — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Православные церкви, живущие по юлианскому календарю, всегда отмечают Покров 14 октября. В 2019 году Покров приходится на понедельник.

Празднику предшествует Покровская родительская суббота — один из важнейших поминальных дней в году, когда, согласно народным традициям, с усопшими близкими следует проститься по всем правилам до весны. В этом году Покровскую субботу отметили 12 октября.

Покров Пресвятой Богородицы. История праздника

Праздник Покрова в славянской традиции — это встреча осени с зимой, которая покрывает белым снежным пологом матушку-землю.

В истории возникновения этого праздника рассказывается о том, как Богородица укрывает землю и ее жителей от бед. Событие, которое легло в его основу праздника, согласно христианским верованиям, произошло в 910 году в тогдашнем оплоте православного христианства — Константинополе, который осаждали враги-иноверцы.

Христиане просили заступничества у Богоматери, собравшись на всенощную молитву во Влахернской церкви, где хранились привезенные из Иерусалима артефакты, связанные с земной жизнью девы Марии (пояс Богородицы и платок, которым она покрывала голову, по-гречески — омофор).

На исходе всенощной двум молящимся — юродивому Андрею и его ученику Епифану — было видение: идущая по облакам Богородица в сопровождении святых и ангелов. Видевшие чудо рассказали, что Богоматерь горячо молилась о спасении православных, затем сняла с головы покров, от которого исходило сияние, и распростерла его над верующими.

Согласно преданию, после этого Богоматерь исчезла вместе с находящимся в храме ее покровом, а город был спасен. Узревший чудо Андрей позже был причислен к лику святых, а его ученик Епифан — к лику блаженных.

Покров в народной традиции

Согласно народным верованиям, покров-омофор, которым Богоматерь укрыла молящихся, — это первый снег, которым она укрывает землю, чтобы дать ей отдохнуть. Традиционно считается, что на Покров осень встречается с зимой, на Руси это означало начало времени относительной свободы для сельских жителей. Урожай собран, у рачительных, работящих и трезвых хозяев закрома полны, излишки проданы, а значит, у них водятся деньги. До весеннего голодного времени еще далеко, поэтому самое время подумать о свадьбах.

Свадебные приметы, гадания и заговоры на Покров

Свадьбы на Покров на Руси были очень распространены: в это время богатое застолье могли себе позволить практически все, кто летом и осенью не ленился. (Весенние свадьбы на Красную горку считались прерогативой зажиточных селян и дворян).

Девушки, которых еще не просватали, на Покров с завистью посматривали на более удачливых подруг и загадывали о будущем женихе. Были специальные девичьи молитвы на Покров, которые считались лучшим средством ускорить сватовство.

Вот пример такой молитвы:

«Пресвятая дева Мария, прибегаю к тебе как к заступнице: услышь нас, молящихся тебе, покрой нас покровом твоим и испроси у бога-сына твоего нам всех благ. Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца моего девичьего, дай мне супруга честного и благочестивого, чтобы мы с ним в любви и согласии прославляли тебя и милосердного бога».

Девушке на Покров следовало соблюсти определенные правила, чтобы приблизить замужество.

— Ходить только с покрытой головой по поговорке: «Покров-батюшка придет — тебе голову покроет» (платком замужней женщины). — Как можно раньше встать, чтобы первой поставить свечку у иконы Богородицы. — Не сидеть дома, не кукситься, привечать ухажеров. Считалось, что ухаживания в этот день — знак скорого сватовства, по поговорке «Покров весело проведешь — жениха хорошего найдешь».

Согласно примете, чем больше снега на Покров, тем больше свадеб.

На Покров девушки гадали на суженого, для этого подходили все гадания, принятые на другие праздники. Например, бросить сапожок от дверей — куда нос обуви укажет, оттуда и жених придет.

Или набрать, не глядя, в руку горсть фасоли: четное количество фасолин — скоро сватовство; нечетное — жди сватов не раньше будущего года.

Гадали и на кофейной гуще, и при помощи свечей и зеркал — в туманных образах нужно было разглядеть образ будущего жениха (эти гадания чаще практиковали молодые дворянки).

Для привлечения женихов девушки использовали и заговоры. Для этого накануне нужно было накрыться простыней, зажечь свечу и приговаривать заветные слова.

— Покров-батюшка, накрой землю снежной крупой, а меня — свадебной фатой. — Покров-Покров, дай земле снежка, а мне — женишка. — Богоматерь, пошли мне жениха славного, богатого, верного, желанного.

Также в канун праздника потенциальные невесты пили воду, которую предварительно заговаривали такими словами:

«Благослови меня, Покров, на венчальный венец, скорее бы настал моему девичеству конец. Прошу себе бабий платок и золотой перстенек».

Что нельзя делать 14 октября

Девушке, которая стремится поскорее выйти замуж, на Покров 14 октября нельзя делать следующее:

— долго залеживаться в постели, а то всех женихов «разберут»; — ходить с непокрытой головой и распустехой: нужно предстать перед потенциальном женихом ухоженной и нарядной; — ссориться, ворчать, сидеть дома букой, грубить — все это может отпугнуть удачу, и жених не найдет дорогу к избраннице; — пренебрегать советами старших, у которых кто-то уже может быть на примете. Считается, что в этот день нужно рассматривать все кандидатуры возможных женихов.

Погодные приметы на Покров

По погоде на Покров судили о будущей зиме. Считалось, какая погода на Покров, такой будет и предстоящая зима. Если первый снег выпал на Покров — зима не за горами, если раньше — холода могут припоздниться.

Если деревья на Покров еще не облетели, то зима будет суровой. Согласно народному календарю, на Покров улетают все перелетные птицы, а звери начинают готовиться к зимней спячке.