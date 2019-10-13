Путин назвал последний инструмент ограничения гонки вооружений

Москва, 13 октября. Президент России Владимир Путин назвал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений последним инструментом, сдерживающим начало гонки вооружений.

Глава российского государства отметил, что в настоящее время на мировой арене наблюдается серьезная гонка вооружений.

«Теперь у нас остался практически последний инструмент ограничения гонки вооружений — это Договор СНВ-III», — сообщил Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News Arabia и Al Arabiya.

Лидер России полагает, что в случае ликвидации договора ничто не будет сдерживать наступательные вооружения. Такое положение дел Путин считает неудовлетворительным.

«Уже другая ситуация будет в мире. Она станет, безусловно, более опасной, и мир станет более опасным и менее предсказуемым, чем тот, в котором мы живем сейчас», — отметил он.

Также президент вспомнил о других договорах, созданных ранее для международной стратегической стабильности и безопасности.

«Соединенные Штаты вышли из договора по противоракетной обороне, который являлся краеугольным камнем всей системы стратегической безопасности в мире, потому что он ограничивал возможности создания противоракетной обороны для обоих государств», — напомнил Путин.

Ранее Вашингтон также в одностороннем порядке вышел из Договора по ограничению ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В качестве причины своих действий США указали о якобы нарушениях ДРСМД со стороны России, но Москва отвергла все голословные обвинения.

Владимир Путин назвал выход США из Договора по ограничению ракет средней и меньшей дальности ошибочным, однако подчеркнул, что с пониманием относится к решению оппонента.