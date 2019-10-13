В России уже создали оружие, которого нет ни у кого в мире, заявил Путин

Москва, 13 октября. Когда у других стран только появится гиперзвуковое оружие, у России будет более современное, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia.

«Мы еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет», — рассказал российский лидер.

Он уточнил, что речь идет о ракетных комплексах, которые летят не по баллистической, а по настильной траектории, но с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия, как напомнил Путин, пока тоже нет ни у одной страны, но в ведущих армиях мира оно, безусловно, поступит на вооружение.

«Но и у нас к этому времени тоже кое-что появится. Я уже знаю, над чем наши ученые, конструкторы и инженеры работают», — добавил президент.

Путин отметил, что сейчас в мире происходит определенная гонка вооружений.

«Это состоявшийся факт, к сожалению, это так», — заключил глава государства.

Напомним, в июне этого года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ближайшие годы армия и флот России получат военные системы, основанные на гиперзвуковых и лазерных технологиях. Это оружие, по словам Шойгу, не имеет аналогов в мире.

В настоящее время опытную эксплуатацию проходят авиационный комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет». Первое соединение РВСН, вооруженное неуязвимыми для противоракетной обороны блоками «Авангард», заступит на боевое дежурство уже до конца 2019 года. Эксперты в комментарии телеканалу RT заявили, что это вооружение даст ВС РФ неоспоримое преимущество перед противником.