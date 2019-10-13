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Путин оценил начало политического урегулирования в Сирии

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Путин оценил начало политического урегулирования в Сирии

Москва, 13 октября. Президент России Владимир Путин оценил начало политического урегулирования в Сирии и высказал надежду, что в ближайшее время в Дамаске начнет свою работу Конституционный комитет.

Президент РФ напомнил, что идея создания Конституционного комитета зародилась в Сочи во время проведения однодневного Конгресса национального диалога Сирии.

«Тогда сирийцы договорились между собой о том, что они создадут Конституционный комитет, он начнет работу над изменением конституции Сирии или над принятием новой конституции», — напомнил Путин.

Глава РФ в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia сообщил, что путь формирования этого комитета был тяжелым и долгим.

«Сейчас он, наконец, сформирован и со стороны правительства, со стороны президента Асада, и со стороны оппозиции. Рассчитываю на то, что в ближайшие дни он начнет делать свои первые шаги в Женеве под эгидой ООН», — высказал надежду российский лидер.

Путин подчеркнул, что Москва поддерживает легитимное правительство Сирии и выступает против захвата террористическими организациями территории страны.

Также в интервью Владимир Путин рассказал о перспективах сотрудничества России, Саудовской Аравии и ОАЭ. По мнению российского лидера, отношения между государствами за последние несколько лет вышли на новый уровень.

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