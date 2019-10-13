Путин объяснил, почему вторая холодная война затронет Россию в наименьшей степени

Москва, 13 октября. Президент РФ Владимир Путин надеется, что второй холодной войны не будет. Об этом он заявил в интервью перед визитом в Саудовскую Аравию.

Отвечая на вопрос, может ли возможная новая гонка вооружений спровоцировать начало холодной войны, глава государства указал, что Россию противостояние затронет в наименьшей степени благодаря передовым вооружениям.

«Мы уже свой путь в известной степени в этом смысле прошли, теперь мы думаем над перспективами, работаем спокойно», — передает его слова RT.

Президент при этом обратил внимание на разницу в расходах на оборону в ряде стран — Россия занимает седьмое место в мире. Лидируют по этому показателю США — расходы страны превышают 700 миллиардов долларов. Следом за Штатами идут КНР, Саудовская Аравия, Британия и другие. Оборонные расходы РФ составляют около 48 миллиардов долларов.

«И при этом у нас есть оружие, которого нет ни у кого в мире. Надо отдать должное нашим специалистам за умение определить эти направления и сконцентрировать ресурсы», — добавил Путин.

Российский лидер объяснил, что гонка вооружений — плохое явление, которое не сулит ничего хорошего для мира.

Ранее директор Института ООН по исследованию проблем разоружения Рената Дван заявила о беспрецедентно высоком риске начала ядерной войны. Она отметила, что во всех странах, которые в настоящее время обладают таким оружием, реализуются программы его модернизации.

В качестве примера эксперты приводили США — Вашингтон располагает арсеналом в четыре тысячи ядерных боеголовок. На межконтинентальных баллистических ракетах установлено 1,7 тысячи боеголовок. По их словам, в резерве остается две тысячи боеголовок, 300 ядерных авиабомб хранятся на военных базах США и 150 размещены в Европе.

Президент РФ не раз отмечал, что агрессоры в случае применения ядерного оружия должны понимать, что возмездие неизбежно. Он также подчеркивал, что в российской концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара.

Москва не раз заявляла, что не позволит втянуть себя в гонку вооружений.