Почему Турция ведет операцию против курдских террористов в Сирии

На этой неделе стартовала третья военная операция Турции в Сирии под названием «Источник мира». Почему курдские террористы вынудили Анкару начать наступление, и к чему оно должно привести — разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ситуация на фронте

По информации турецких СМИ, их войска и союзные вооруженные формирования за первые дни операции отбили у курдских боевиков «Отрядов народной самообороны» (YPG) уже больше 20 населенных пунктов, преимущественно на северных окраинах провинций Хасака и Ракка. Также им удалось взять под контроль несколько участков стратегической магистрали М4, связывающей Кобани с Хасакой, и уходящей далее в Ирак.

Кроме того, по словам самих турок, они также уже смогли освободить от курдских террористов один из крупнейших пограничных городов — Рас аль-Айн, находящийся к северо-западу от Хасаки. Об этом сообщили представители министерства обороны Турции. Арабо-курдский альянс «Демократические силы Сирии» (SDF), где основной силой являются те же боевики YPG, пока опровергает эти заявления, передает канал Al Hadath. Более точные сведения еще уточняются.

США приняли благоразумное решение

Напомним, согласно официальным заявлениям президента Реджепа Тайипа Эрдогана, зона безопасности, которую планируют создать турецкие силы, займет участок в 30 км глубиной — вплоть до трассы М4, пролегающей вдоль границы с Сирией. На этой территории Турция планирует расселить до 2 млн сирийских беженцев, которые ранее бежали от войны и террористов в Турцию и теперь могут массово хлынуть в Европу.

Кроме того, цель операции Анкары — создать буферную зону для предотвращения действий террористов из состава «Рабочей партии Курдистана», YPG и «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Эта цель Турции известна Соединенным Штатам — и именно поэтому американские войска приняли благоразумное решение покинуть зону турецко-курдского конфликта и не мешать Анкаре проводить свои операцию по уничтожению боевиков и террористов, находящихся на восточном берегу Евфрата.

Более того, Соединенные Штаты отказались предоставлять курдам военную и техническую помощь в действиях против Турции и протурецких сил.

Курдская оккупация Сирии

Между тем, ситуация на оккупированных курдами территориях Сирии также привела к недовольству среди арабского населения. Мирные жители, проживающие на северо-востоке САР, были вынуждены несколько лет терпеть произвол курдских террористов, обеспечивших себе власть оружием и поддержкой Соединенных Штатов.

Места компактного проживания курдов исторически ограничивались тремя областями Сирии — кантонами Африн, Кобани и Джазира. Всего курдов в Сирии насчитывается лишь 9% от общего количества населения страны.

Однако движимые идеей о создании «собственного государства» радикалы SDF, — связанные с «Рабочей партией Курдистана», признанной во многих странах террористической организацией, — под предлогом «освобождения» территорий Сирии от «Исламского государства» ушли далеко за границы районов своего исторического проживания.

Захват восточного берега

В 2017 году курдские формирования пришли в регионы за Евфратом, где живут в основном арабы-сунниты, и захватили территории провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака. Вместо того, чтобы передать данные районы официальному Дамаску, главари «Демократических сил» фактически оккупировали их. Это не могло не спровоцировать обострение и без того тлеющего арабо-курдского конфликта.

Притеснение арабского населения

Ситуацию усугубляли систематические притеснения арабского населения со стороны новой оккупационной администрации во главе с SDF. Так, детей в местных школах принудительно заставляют учиться на курдском языке и по курдским учебникам, а многие протесты населения против этого или других видов дискриминации зачастую жестоко подавляются с помощью оружия и с жертвами среди граждан.

Курдские методы ИГИЛ

Помимо этого, по всей территории так называемого Сирийского Курдистана уже не первый год продолжается принудительная мобилизация в ряды «Демократических сил». Полевые командиры SDF регулярно похищают и насильно направляют на службу, в том числе сразу на передовую, местных арабов для восполнения собственных потерь. Аналогичную практику применяли боевики «Исламского государства» в Дейр-эз-Зоре.

Эта вербовка вызывает острое возмущение у людей, из-за чего по всему Заевфратью не прекращаются демонстрации против преступных действий курдов. Одна из местных жительниц и постоянная участница протестных акций в октябре этого года рассказала корреспонденту ФАН в Сирии, о том, как SDF проводят свою насильственную вербовку, которая усилилась в связи с турецкой операции.

Радикальные исламисты под курдским флагом

С момента провозглашенной «Демократическими силами Сирии» «победы» над ИГ1, «спящие ячейки» радикальных исламистов на захваченных курдами территориях только усиливались на и в настоящий момент проявляют ежедневную активность даже в Ракке, которая была «освобождена» еще два года назад.

Курды не воевали против ИГИЛ1, в отличии от Сирийской арабской армии (САА), ВКС РФ и союзных им формированиям, которые нанесли сокрушительное поражение террористам в 2017 году.

Вместо этого SDF фактически договаривались с главарями ИГ, предлагая им высокие посты в составе своих формирований, и чаще всего без боя заходили на те или иные территории на восточном берегу реки Евфрат. Это объясняет то, почему целые области Заевфратья — в том числе нефтяные поля «Аль-Омар» и «Ат-Танак» в Дейр-эз-Зоре, переходили под власть «Демократических сил» за считанные дни, практически без единого выстрела.

Реальные бои велись лишь с отдельными бандами террористов-фанатиков, остальные же достаточно быстро «растворились» среди курдских бойцов или переформировались в карманные «спящие ячейки», подконтрольные западным спецслужбам.

Исход курдов в Эрбиль

В результате тяжелой гуманитарной, террористической и криминогенной обстановки, население так называемой Рожавы, в том числе и мирные курдские жители, на протяжении последних лет массово уходило в Иракский Курдистан.

Местные жители рассказывают, что обстановка в двух исторических районах курдского проживания сейчас представляется абсолютно противоположной. Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака — сейчас активно развивает инфраструктуру и бизнес, в связи с чем сирийские курды быстро получают возможность самореализации.

Вот как выглядит Эрбиль — ключевой город автономии:

Тем временем территория сирийского Курдистана представляет собой выжженную землю, которую курдские оккупационные власти не торопятся возвращать к довоенному состоянию. По информации от местных жителей в Сирии, на территории так называемой Рожавы наблюдается разруха и повсеместная нестабильность, усугубляемая курдскими вооруженными группировками и разборками террористов ИГИЛ.

Местные жители прислали ФАН несколько видов, типичных для захваченных курдскими террористами территориях Сирии. Они наглядно показывают, насколько разнится обстановка в двух курдских регионах:

Курдские «инкубаторы» ИГИЛ

Бандгруппы из бывших членов ИГ до сих пор скрываются под крылом США в «зоне деконфликтации» вокруг незаконной военной базы «Ат-Танф» у южной границы САР, на американской базе в Аш-Шаддади и в некоторых других районах. Туда они были доставлены прямиком из бывших ключевых оплотов «халифата» в Дейр-эз-Зоре и Ракке.

Многих исламистов, с которыми курды и американцы еще точно не решили, как быть, они собрали вместе с членами их семей в лагере «Аль-Хол» в Хасаке, разместив их бок о бок с реальными беженцами. В результате действий курдов данный пункт временного размещения превратился в бомбу замедленного действия.

«Лагерем беженцев» он остался лишь на страницах западных СМИ — в действительности власть там быстро захватили сторонники ИГ, и потому каждый вынужденный переселенец стал целью вербовки и потенциальным боевиком — по самым скромным оценкам, таких там порядка 70 тысяч. Сейчас «Аль-Хол» — это фактически «инкубатор» террористов, в котором производится обучение и подготовка новых боевиков.

Курдский терроризм в Турции

Турки, возможно, и не стали бы вмешиваться в дела Сирии, если бы не угрожающая террористическая обстановка в самой Турции. Курдские боевики представляют не просто потенциальную, а реальную угрозу безопасности турецкого государства. Так, в последние годы сирийского кризиса там прогремела целая серия терактов, которые устроили радикалы РПК и аффилированные курдские группировки.

В 2016 года формирование «Ястребы свободы Курдистана» взяло на себя ответственность сразу за несколько крупных взрывов: в Стамбуле 17 февраля, когда погибли 29 человек, и 10 декабря — еще 44 убитых, в Анкаре 13 марта (38 жертв), в Бурсе 28 апреля (один человек погиб).

В феврале того же года террорист-смертник из организации «Революционная народно-освободительная партия-фронт» атаковал посольство США в Анкаре, в результате чего погиб один из охранников здания. В августе 2015-го эта же группировка совершила вооруженное нападение на американское консульство в Стамбуле.

Тогда же в августе этого года смертник подорвал две тонны взрывчатки у отделения полиции в Догубаязите. Боевик РПК атаковал участок на заминированном тракторе. Тогда погибли три человека, еще 24 были ранены.

На чьей стороне курдский народ

Это далеко не все, что учинили в Турции члены «Рабочей партии Курдистана» и их сторонники. И потому Анкара вынуждена вести борьбу против них — не против курдского населения, как пытаются выставить противники Эрдогана на Западе, а террористов в лице РПК, YPG и ИГИЛ, разрушительная деятельность которых напрямую затрагивает и турецкую сторону тоже.

Примечательно, что президент «Независимой сирийской курдской ассоциации» Абдулазиз Таммо признался, что он вообще не считает YPG и РПК настоящими сирийскими курдами. В интервью TRT World он сравнил боевиков из «Отрядов народной самообороны» и «Рабочей партии Курдистана» с террористами ИГ, добавив, что приветствует турецкую операцию как возможность покончить с боевиками РПК на севере Сирии.

Именно эту цель и преследует Анкара. Турки намерены создать безопасную зону между границей и стратегической магистралью М4 от Манбиджа до Хасаки, пресечь передвижения боевиков и положить конец терактам и нападениям террористов РПК.

Федеральное агентство новостей (ФАН) внимательно следит за ситуацией на северо-востоке Сирии и продолжит освещать ход турецкой операции «Источник мира», направленной против курдских террористических формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.