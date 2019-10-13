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Путин рассказал об отношении сирийцев к российским военным

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Путин рассказал об отношении сирийцев к российским военным

Москва, 13 октября. Мирные жители Сирии очень позитивно и с большим доверием относятся к российским военнослужащим, к российской военной полиции, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Военная полиция, которая несет там свою службу и делает это достойно, она у нас в значительной степени сформирована из выходцев с Северного Кавказа, они все исповедуют ислам. И местные жители — у меня есть конкретные примеры — просто идут к ним за защитой», — подчеркнул он в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Ske News Arabia. 

Путин напомнил, что сейчас сирийцы возвращаются в свои родные места из-за границы, с других территорий Сирии. По его мнению, это верный признак того, что жители САР доверяют той ситуации, которая сложилась в стране сейчас, доверяют гарантиям и властям республики, доверяют странам-гарантам, которые там присутствуют.

При этом он подчеркнул, что для окончательной стабилизации ситуации «люди должны договориться между собой».

«И всегда даже самый плохой мир лучше, чем хорошая война», — подчеркнул Путин.

Кроме того, он заявил, что российские военные силы сразу же покинут территорию САР, как только законные власти страны не будут нуждаться в их присутствии. Но сейчас, как подчеркнул президент РФ, с территории республики должны быть выведены войска тех стран, которые находится в Сирии нелегально. 

Напомним, вооруженный конфликт в арабской республике длится уже с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о разгроме запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирии и Ираке. Однако в отдельных регионах этих государств продолжают орудовать боевики. Главным на повестке стоит политическое урегулирование в САР и возвращение на родину сирийских беженцев. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: russian.rt.com
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